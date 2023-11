HMD Global leader del mercato dei feature phone con i telefoni Nokia

HMD Global, il produttore che realizza i telefoni a marchio Nokia, ha annunciato di essersi assicurato il primo posto in classifica nel mercato dei feature phone per il terzo trimestre del 2023. L’annuncio segue la pubblicazione della più recente analisi dell’istituto di ricerca IDC.



La ripartizione dettagliata della market share non è stata condivisa né dal produttore né dalla società di analisi, ma HMD deterrebbe una quota di mercato del 30,7% in valore e del 22,4% in volume, con un aumento rispetto al trimestre precedente.



HMD ha affermato che quattro fattori chiave hanno contribuito al successo di Nokia, uno su tutti l’integrazione dell’interfaccia UPI (Unified Payments Interface), che migliora le funzionalità e consente transazioni digitali sicure.

L’azienda ha inoltre optato per un aggiornamento dei suoi modelli “hero” con nuovi design e colori vivaci.



L’elenco include Nokia 105 2022, Nokia 110, Nokia 110 4G, Nokia XpressAudio e Nokia 2660 Flip.



Un portavoce di HMD Global ha affermato che la società prevede di continuare a registrare risultati importanti e mantenere di conseguenza la propria posizione di leader nel mercato dei feature phone.