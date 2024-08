HMD, il Barbie Phone è ufficiale: prezzi e caratteristiche

Dopo diversi mesi di teaser e anticipazioni, HMD ha annunciato il nuovo Barbie Phone, realizzato in collaborazione con la Mattel. Il telefono sembra un Nokia Flip 2660, un feature phone presentato a sua volta l’anno scorso, ma ridisegnato nell’estetica per mostrare linee e colori dell’universo della bambola più amata di sempre. il Global Chief Marketing Officer di Human Mobile Devices, Lars Silberbauer, ha affermato : “Nel nostro mondo digitale frenetico, può spesso sembrare che il passaparola online non finisca mai. Questo telefono ti incoraggia a disfarti del tuo smartphone nei momenti in cui vuoi solo navigare di meno e divertirti di più, il tutto con l’aiuto di una vera icona culturale, Barbie. Barbie è popolare come non mai e i feature phone continuano ad andare di bene in meglio: stiamo unendo due cose brillanti. Non vediamo l’ora che le persone mettano le mani sul dispositivo e si prendano una vacanza dal loro smartphone”.

La responsabile delle licenze presso Mattel EMEA, Ruth Henriquez , ha aggiunto: “In Mattel abbiamo un impegno incrollabile verso il design e l’innovazione e questo nuovo entusiasmante telefono ne è un ottimo esempio, attingendo a importanti spunti su come le persone desiderano limitare il tempo trascorso davanti allo schermo. HMD ha creato incredibili easter egg che renderanno l’esperienza utente ancora più speciale e giocosa, deliziando sicuramente i fan di Barbie in tutto il mondo”.

Il design e gli easter egg del Barbie Phone

Il design rosa potrà comunque contare su cover sostituibili. Per arricchire l’esperienza di quello che potremmo chiamare il BarbieVerso, ci sono accessori come cristalli, adesivi, un cinturino con perline. Non manca uno stile retrò, con disegni nascosti di palme, cuori e fenicotteri che si illuminano al buio. Accendendo il telefono si verrà accolti da una voce che dirà “Ciao Barbie!” e ci sarà una notifica di una chiamata persa, da parte di Ken. Il dispositivo contiene anche Easter egg nascosti per date e parole chiave di Barbie: prova a scrivere BARBIE premendo *#227243# e guarda cosa succede. Ma perché un feature phone?

Negli ultimi anni, riferisce HMD, sempre più GenZ e giovani hanno abbracciato il movimento di disintossicazione digitale e in tutto il globo stanno scegliendo di limitare il tempo trascorso davanti allo schermo e di spegnerlo di tanto in tanto. Dal 2021 si parla meno con gli amici online: il tempo trascorso è diminuito del 13 percento, mentre ci si incontra di più: vedere gli amici di persona è un’attività che ha visto un incremento 28%.

Disponibilità e prezzi

Barbie Phone è un telefono dual sim e si può acquistare al costo di 129,99 euro sul sito di HMD.