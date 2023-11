HONOR 100, il primo al mondo con Snapdragon 7 Gen 3

La serie Honor 100 dovrebbe essere presentata in Cina il 23 novembre e già si caratterizza per un importante record. Lo smartphone, infatti, (probailmente solo nella sua variante base) sarà il primo ad integrare il chipset Snapdragon 7 Gen 3, da poco presentato dal chipmaker californiano.



Secondo le indiscrezioni della vigilia, invece, la versione 100 Pro dovrebbe essere alimentata dal chipset Snapdragon 8 Gen 2.



Durante il fine settimana, tuttavia, sono trapelate anche altre specifiche della nuova serie. Sia il modello Honor 100 Pro sia la versione base presenteranno il supporto alla ricarica da 100 W. I due telefoni avranno pannelli identici da 1220p con PWM a 3.840 Hz e luminosità di picco fino a 2.600 nit.

Le fotocamere

Honor 100 avrà una fotocamera principale da 50 Megapixel con OIS e un’unità ultrawide da 12 Megapixel, mentre il sensore selfie sarà da 50 Megapixel.

L’Honor 100 Pro, in più, aggiungerà una fotocamera da 32 Megapixel sul retro, anch’essa con OIS, mentre la fotocamera frontale da 50 Megapixel sarà abbinata a un secondo sensore da 2 Megapixel.



Sempre secondo le ultime indiscrezioni sia il 100 che il 100 Pro saranno lanciati con tre differenti combinazioni di memoria: 12/256 GB, 16/256 GB e 16/512 GB.

I prezzi di HONOR 100

I prezzi del modello Honor 100, in Cina, partiranno da 2.799 CNY (circa 355 euro) per l’Honor 100 e 3.699 CNY (circa 470 euro) per l’Honor 100 Pro.

Fonte