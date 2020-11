Honor ha lanciato lo smartphone Honor 10X Lite. Si tratta di un dispositivo con display da 6,67 pollici con risoluzione di 2.400×1080 pixel e un rapporto schermo/corpo del 93%.

È dotato di quattro fotocamere e di una generosa batteria da 5.000mAh, che promette solide prestazioni. Lo smartphone è disponibile in Italia sul sito HiHonor a partire da oggi a 229,90 euro, in bundle con (a scelta) un prodotto tra Honor Mini Speaker oppure Honor Band 5 oppure le Cuffie Honor Sport Bluetooth. Ma andiamo con ordine e scopriamo il nuovo Honor 10X Lite.

Prestazioni di Honor 10X Lite

Il telefono è mosso dal processore Kirin 710A, un octa core con frequenza massima di 2 Ghz, supportato da una batteria da 5000 mAh,che offre fino a 59 ore di telefonate, 38 ore di chiamate 4G, 23 ore di riproduzione video e 79 ore di ascolto radio FM.

Honor 10X Lite è dotato della ricarica SuperCharge da 22,5W, che consente di ricaricare completamente il dispositivo in soli 95 minuti. Inoltre, è disponibile anche la funzione OTG Reverse Charging da 2,5W, che permette di caricare altri dispositivi con lo smartphone.

Sul fronte dell’hardware ci sono 4 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione, con la possibilità di avvalersi di schede esterne microSD della capacità massima di 512 GB. Lo smartphone gira sulla Magic UI 3.1.1, basata su Android 10 Open Source.

Quattro fotocamere

Parlando di fotografia, Honor 10X Lite è dotato di una configurazione a fotocamera quadrangolare, composta da una fotocamera principale da 48 Megapixel con apertura F71,8, una super grandangolare da 8 Megapixel F/2.4, una macro da 2 Megapixel F/2.4 e un sensore di profondità da 2 Megapixel F/2.4. L’obiettivo Super Wide Angle da 8 Megapixel offre un angolo di visione a 120 gradi aiuta a catturare scatti con meno panning. La selfie cam è invece ospitata in un piccolo foro del display: si tratta di una 8 Megapixel dotata di un gran numero di filtri creativi ed effetti.

App Gallery

Honor 10x Lite è dotato di Huawei App Gallery, che offre quasi 100 mila applicazioni e conta 400 milioni di utenti attivi in tutto il mondo.

Non mancano il lettore delle impronte digitali, posto sul lato del telefono, il riconoscimento facciale, la connettività Nfc per i pagamenti, la modalità multi-finestra e quella e-book, per chi legge tanto sullo smartphone. Presente anche il jack da 3,5 mm, utile per utilizzare le proprie cuffie preferite.

Il telefono sarà disponibile in tre colorazioni: Midnight Black, Emerald Green e Icelandic Frost.