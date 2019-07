Honor 9X sarà annunciato il 23 luglio e sarà mosso dal chipset Kirin 810.

E se in queste nuove immagini mancano foto del telefono, ora sappiamo con sicurezza come sarà la confezione che potrete stringere fra le mani una volta che lo avrete ordinato. Una scatola bianca, elegante, con scritte in colore blu-viola.

Non si tratta di scatti rubati, ma di immagini ufficiali, pubblicate dal Vice Presidente di Honor sul social network cinese Weibo.



È troppo presto per aspettarsi altre specifiche tecniche, anche solo quelle che solitamente sono scritte sulla confezione di vendita.

Honor 9X dovrebbe essere dotato di una fotocamera pop-up, mentre voci ricorrenti indicano l’arrivo anche di una versione Pro con quattro sensori posti sul retro e una configurazione simile a quella di Honor 20.

Se ha davvero la fotocamera per i selfie sarà a scomparsa si tratterà del primo smartphone Honor a integrare tale soluzione. Huawei, ad esempio, ha già messo in commercio i modelli Y9 Prime (2019) e P Smart Z con selfie cam pop up. Nessuno di questi due modelli, tuttavia, integra il processore Kirin 810.