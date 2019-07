Come personalizzare il profilo WhatsApp?

Impostare una frase di stato

Cambiare l’immagine del profilo

Scegliere uno sfondo delle conversazioni

Abilita la doppia verifica

Tanti aggiornamenti e tante migliorie vengono aggiunte costantemente all’applicazione ufficiale didisponibile per iOS e Android che, come saprete, è tra i servizi di messaggistica istantanea più amati in tutto il mondo poiché riesce a mettere in contatto utenti di tutto il mondo senza costi, consentendo loro di inviare contenuti multimediali e testuali senza alcun costo. Ma vediamo insieme com’è possibilecambiando l’immagine del profilo, aggiungendo una frase di stato e modificando l’aspetto delle chat: è tutto molto semplice e bastano solo pochi secondi per dare un nuovo aspetto al nostro WhatsApp.Uno dei primi elementi pubblici del nostro profilo che spesso trascuriamo è proprio lo, ovvero, la frase associata al nostro contatto e che viene mostrata a tutti coloro che hanno il nostro numero di telefono salvato in rubrica e utilizzano WhatsApp. Ovviamente, l’applicazione permette di scegliere tra alcune frasi già pronte oppure possiamo fare una ricerca online al fine di trovare altrida trascrivere manualmente.Per farlo basta aprire l’applicazione, toccare sue poi sul nostro nome che compare in alto: quindi tocchiamo suo qualsiasi altra frase che appare nella sezionein basso e nuovamente sulla frase in alto nell’area denominata.Scriviamo una nuova frase per WhatsApp, corrediamola da eventuali emoji e confermiamo l’inserimento: al termine tutti i contatti potranno leggere il nuovo stato permanente.In modo molto simile, possiamo cambiare l’scegliendo una fotografia che raffigura il nostro volto, un posto che ci piace o un oggetto che ci identifica. In questo caso, dopo essere entrati nelle impostazioni di WhatsApp, tocchiamo sempre sull’area dedicata al profilo e poi facciamo tap sulla fotografia mostrata in alto a sinistra e completiamo scegliendo Modifica.Scattiamo una nuova foto o scegliamone una dal rullino fotografico selezionando le rispettive voci e solo dopo aver impostato e regolato l’immagine che vogliamo mostrare pubblicamente, confermiamo l’inserimento.Anche le chat possono avere un aspetto gradevole ai nostri gusti e possiamo modificare l’immagine di sfondo direttamente dalle impostazioni. Infatti, dopo essere entrati nell’area dei settaggi come riportato nei paragrafi precedenti, dobbiamo selezionaree successivamente.In questa sezione di WhatsApp possiamo impostare uno sfondo a tinta unita, un’immagine già disponibile nelle libreria dell’app oppure impostare una fotografia presente all’interno della galleria fotografica del telefono. Ovviamente, le modifiche interesseranno solo il nostro telefono e lo sfondo impostato non sarà visibile dall’altro interlocutore anche se mostrato in chat.Nonostante l’estetica sia importante, anche la sicurezza deve essere tenuta d’occhio e grazie ai recenti aggiornamenti, WhatsApp offre l’. Poiché per usare WhatsApp è sufficiente inserire una SIM in un telefono compatibile con l’applicazione e procedere alla registrazione del numero attraverso la ricezione di un codice via SMS, la doppia verifica di WhatsApp richiede un secondo PIN personale per consentire l’attivazione del numero di telefono attualmente in uso su un nuovo dispositivo.Per attivare la verifica in due passaggi, andiamo nellee poi inselezioniamoe poi: seguendo le istruzioni a schermo ci verrà chiesto di inserire un PIN che dovremo necessariamente ricordare altrimenti ci verrà impedito di usare WhatsApp con la SIM che stiamo usando, nel momento in cui la inseriremo in un nuovo smartphone.