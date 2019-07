Il mitico Walkman di Sony, dominatore incontrastato della scena musicale degli anni ’80, ha compiuto 40 anni il primo luglio ma è ancora sulla bocca di tutti. L’iconico mangiacassette è infatti pronto a tornare in versione digitale grazie all’ultimo progetto di NINM Lb.

Il video rilasciato da Sony per festeggiare i 40 del mitico Walkman

Il nuovo progetto, denominato It’s OK, colma il divario apparentemente insormontabile tra la tecnologia principe degli anni ’80 e le funzionalità Bluetooth 5.0 degli attuali auricolari. In sostanza si potranno ascoltare le musicassette anche in modalità wireless, senza dover fare i conti con la lunghezza del cavo per le cuffie.

Il video ufficiale del nuovo lettore It’s OK



Insomma, in questo modo potrete recuperare le “cassette” stipate in qualche scaffale in cantina, portandole a nuova vita su questo nuovo dispositivo. L’aspetto di It’S Ok è squisitamente retrò, con scocca trasparente per dare la massima visibilità alle cassette, ed è disponibile in tre colori: bianco, blu e rosa.

Se siete interessati lo potete trovare su Kickstarter dove è ancora in fase di finanziamento.