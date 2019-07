MediaWorld Red Friday: tante promozioni su smartphone, PC e accessori hi-tech

MediaWorld ha ufficialmente dato il via alle promozioni “Red Friday”. I ribassi saranno disponibili da giovedì 4 luglio a domenica 7 luglio sia online che nei negozi fisici.

La nota catena di elettronica lo aveva annunciato giorni fa come risposta all’Amazon Prime Day anche se proprio in queste ore la stessa Amazon sta facendo dei ribassi sul proprio store online per contrastare l’iniziativa.

Le proposte più interessanti

Tra gli smartphone in promozione vi segnaliamo iPhone XR 128 GB a 749 euro, iPhone XS Max 64 GB a 1049 euro oltre al Galaxy S10+ 128 GB a 899 euro, Note 9 128 GB a 649 euro e il Galaxy S10ea 499 euro.

Interessante anche il reparto gaming che vede Xbox One S 1 TB + Fornite a 179 euro, PS4 Pro a 299 euro e Nintendo Switch con il kit Nintendo LABO è proposta a 289 euro.

Trovate poi prodotti interessanti come Google Home a 59€ e Chromecast a 24,99€ oltre a TV, elettrodomestici e PC.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale Mediaworld