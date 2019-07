Honor 9X e 9X Pro ufficiali in Cina. Caratteristiche e prezzi [cinesi]

Honor 9X e 9X Pro sono da questa mattina ufficiamente i primi smartphone della gamma Honor a sfoggiare telecamere selfie pop-up.

I due modelli sono molto simili, con il Pro che ha, in più, una fotocamera aggiuntiva sul retro e maggiore memoria Ram e spazio di archiviazione.

Il 9X offre uno schermo Lcd IPS da 6,59″ con risoluzione da 1.080 x 2.340 pixel. Lo schermo Full View, non interrotto né da notch né da fori è assicurato dalla presenza di una fotocamera anteriore pop-up con sensore da 16 Megapixel (f/2.2).

Honor 9X Pro è dotato di una tripla fotocamera con un sensore principale da 48 Megapixel affiancato da un ultra grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore di profondità da 2 Megapixel.

Entrambi i telefoni sono alimentati dal nuovo chipset Kirin 810, lo stesso del Huawei Nova 5. Questo chipset ha una CPU octa-core (2x A76 a 2.3GHz, 6x A55 a 1.9GHz) e una GPU Mali-G52. Android è presente nella versione 9 Pie con EMUI 9.1 (completa di GPU Turbo 3.0).



Il modello Pro ha 8 GB di Ram e 128/256 GB di spazio di archiviazione mentre Honor 9X parte da 4/64 GB, ma ha anche versioni con 6 GB di Ram e 64 o 128 GB di spazio di archiviazione. Entrambi i modelli hanno uno slot microSD (fino a 512 GB).

La batteria ha una capacità di 4.000 mAh. Non manca il jack per le cuffie da 3,5 mm, così come il lettore di impronte digitali, posto sul lato destro del telefono.

Prezzi e disponibilità

Honor 9X e 9X Pro saranno disponibili in Cina il 30 luglio in diversi colori.



I prezzi che pubblichiamo sono quelli cinesi tradotti nella nostra valuta e quindi potrebbero variare da quelli che verranno annuniati quando i due modelli arriveranno ufficialmente anche nel nostro Paese.