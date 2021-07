Honor annuncia l’utilizzo dello Snapdragon 888 Plus e rivela il design della Magic3 Series

HONOR, uno dei principali provider di smart devices, ha partecipato oggi al Global CEO Tech Talk per condividere la sua visione sul futuro in relazione alla possibilità di condurre una vita smart e sempre connessa nell’era del 5G e dell’intelligenza Artificiale. Benjamin Lim, il precedente Bureau Chief di Reuters di Pechino e Chief Correspondent dell’Asia del Nord, Cristiano Amon, presidente e amministratore delegato di Qualcomm Incorporated, Sitao Xu, Chief Economist e Partner di Deloitte Cina e Nathan Midler, Direttore di Harvard Business Publishing in Cina, si sono uniti alla tavola rotonda per condividere insights e preziose informazioni su come l’Intelligenza Artificiale e il 5G possano offrire una vita più smart e connessa.

Durante la conferenza, Amon ha esplicitato le ambizioni di Qualcomm nel rivelare le molteplici possibilità del 5G e delle tecnologie di Intelligenza Artificiale che offriranno agli utenti un’esperienza innovativa e trasformativa. Il manager si è anche detto entusiasta di presentare HONOR come uno dei primi produttori a lanciare uno smartphone alimentato dal nuovo chipset Snapdragon 888 Plus e ha rimarcato gli obiettivi che entrambi i brand hanno raggiunto insieme in un periodo di tempo molto breve.

George Zhao, Ceo di Honor Devices, ha sottolineato come il nuovo HONOR Magic3 Series sarà alimentato del chipset Snapdragon 888 Plus di Qualcomm, affermando che “con un aumento del 20% delle performance di Intelligenza Artificiale, il nuovo Snapdragon 888 Plus può gestire più reti neurali contemporaneamente. Le prestazioni leader del settore della piattaforma offrono a HONOR Magic3 Series la flessibilità necessaria per offrire un’esperienza mobile e fotografica di grande qualità”.

Il Global CEO Tech Talk è stata anche la prima occasione in cui HONOR ha condiviso l’ispirazione che ha permesso la creazione del design di HONOR Magic3 Series, sottolineando quanto il nuovo smartphone, in arrivo nei prossimi mesi, sia stato ispirato dai colori della cosiddetta Magic Hour, uno dei momenti migliori per fare foto secondo gli esperti del mondo della fotografia e della videografia. Infatti, nei 15-20 minuti che anticipano l’arrivo del tramonto o che seguono l’alba, quando il sole si trova tra tra -6° e -4° al di sotto dell’orizzonte, il cielo si tinge di blu scuro. Al contrario, quando il sole è situato tra i -6° e -4° sopra l’orizzonte, il cielo assume una tonalità rosata o rosa oro. Queste fasi di colore durante la Magic Hour hanno dato alla serie HONOR Magic3 il nome dei due colori, Blue Hour e Golden Hour.

Oltre a rivelare alcune delle ultime tecnologie rivoluzionarie di HONOR, Zhao ha anche condiviso opinioni sul progetto di HONOR volto a garantire a tutti gli utenti una vita più smart e connessa, soprattutto quando si tratta di privacy, salute e fitness, nonché di sostenibilità.

Il manager ha anche rivelato la nuova strategia di prodotto di HONOR “1+8+N”: ci si concentra maggiormente sugli smartphone, il fulcro della piattaforma, mentre si sviluppano altri prodotti per fornire un’esperienza utente di grande qualità, per esempio per lo smart-working, la smart-home, la salute e il fitness, l’intrattenimento mobile e molto altro. Come parte di questa strategia, HONOR ha creato un laboratorio sportivo con la Shanghai Jiaotong University al fine di promuovere l’innovazione e di rafforzare la propria leadership nel mondo del fitness, sviluppando soluzioni all’avanguardia per la salute e lo sport.

Qui il video completo della tavola rotonda.