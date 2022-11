HONOR Club supera i 60mila utenti. Vantaggi, iniziative e come iscriversi

HONOR ha annunciato che la sua Community, l’Honor Club, ha superato i 60.000 utenti registrati.

Un successo per la piattaforma dedicate agli amanti del brand, dove è possibile condividere la propria passione per la tecnologia, scambiarsi consigli e pareri e approfittare di scontistiche vantaggiose ed esclusive.

Quella di HONOR è una community attiva che ad oggi conta una media di 3.500 utenti che accede e utilizza la piattaforma ogni mese. Questo numero continua ad aumentare, giorno dopo giorno, tanto che – da luglio 2022 ad oggi – l’HONOR Club è cresciuto del 10%.

“HONOR vanta dall’inizio della sua storia una grande community di appassionati del nostro brand. Ci hanno accompagnato lungo tutto il nostro cammino senza abbandonarci mai e contribuendo a raggiungere gli obiettivi più importanti. Hanno saputo appassionarsi ai nostri prodotti riconoscendone la qualità e le performance. Per questo abbiamo creato un luogo virtuale in cui i nostri fan potessero incontrarsi e scambiarsi opinioni, alimentare le proprie passioni, offrendo loro tantissime opportunità: dalla partecipazione agli eventi, fino a sessioni di training e prove prodotto. Coltiviamo la relazione con loro quotidianamente e siamo pronti a tante altre novità per loro” dichiara Anya Zelenkov, Head of Marketing & Communication di HONOR Italia.

Sono tante le novità pensate da HONOR per rendere migliore l’esperienza all’interno della community: a partire dallo scorso settembre, iil produttore ha lanciato il programma HONOR Ambassador. Insieme a STRATOS, principale moderatore del gruppo Facebook ufficiale, è iniziata una campagna di reclutamento di nuovi Ambassadors che, una volta selezionati, potranno condividere contenuti dedicati al brand con tutta la Community, contribuendo così a rendere la piattaforma un luogo sempre più interessante ed unico. Inoltre, in qualità di ambassador, i fans hanno la possibilità di testare e condividere la loro opinione su tantissimi nuovi prodotti in anteprima assoluta ma anche aumentare le loro competenze in ambito tech.

I vantaggi e le iniziative di Honor Club

Tra i vantaggi per i fan del brand, anche coupon sconto: fino a fine mese, infatti, tutti gli iscritti alla community avranno la possibilità di accedere a 100 euro di sconto per l’acquisto di HONOR 70 al prezzo di 449,90 euro invece di 559,90 euro. (L’offerta è valida solo acquistando tramite la pagina https://www.hihonor.com/it/phones/honor-70-offerta-cps/buy/ e usando il codice ABLACK70).

Inoltre, entro la fine dell’anno, HONOR organizzerà eventi in presenza in alcune importanti città italiane tra cui Napoli e Palermo, con l’obiettivo di presentare gli ultimi prodotti, comunicare i valori aziendali, incontrare i fan del brand in tutta Italia per coinvolgerli a far parte della Community. (Per rimanere aggiornati sui prossimi eventi https://www.hihonor.com/it/club/).

Come iscriversi a Honor Club

Per iscriversi è sufficiente visitare la pagina online nell’apposita sezione del sito ufficiale, oppure attraverso l’applicazione mobile. Una volta iscritti, accedere alla Community è semplicissimo: attraverso il sito ufficiale di HONOR, nella sezione dedicata – hihonor Club, basterà inserire l’ID (o crearne uno nuovo) per iniziare ad interagire con tutta la HONOR Community.