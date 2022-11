Google Play Games on PC finalmente in open beta, tanti giochi di Android su Windows

Google effettua un’altra mossa nella campagna per rendere l’ecosistema Android il più possibile compatibile con Windows. Dicembre scorso era stata infatti annunciata l’intenzione di rendere i giochi Android disponibili su desktop. Oggi questo traguardo è vicinissimo grazie al servizio Google Play Games on PC.

In realtà Google Play Games on PC non è propriamente una novità. Era stato infatti introdotto poco tempo fa come closed beta, esclusiva a pochi utenti e pochi paesi. Ora il servizio entra la fase di open beta, rendendosi disponibile ad un pubblico più vasto e avvicinandosi all’uscita.

Google Play Games on PC inizialmente era arrivato con solo 12 giochi. Fra questi titoli mobile c’erano Asphalt 9 e Homescapes, ma rapidamente se ne stanno aggiungendo davvero molti altri. E c’è di più: nel corso della beta Google ha continuato ad effettuare miglioramenti in modo che anche PC dalle specifiche più basse ne possano usufruire. Saranno sufficienti una CPU a 4 core, 8 GB di RAM, 10 GB di spazio libero, scheda grafica anche integrata e sistema operativo da Windows 10 in su.

Attualmente il servizio è accessibile nei seguenti paesi: Corea, Hong Kong, Taiwan, Thailandia, Australia, Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Indonesia, Filippine, Malesia, Singapore. Per ora quindi niente Italia. Ma non c’è da preoccuparsi, perché ormai non manca molto all’uscita ufficiale del servizio, ed è più che probabile che il nostro paese venga incluso, se non subito almeno molto presto.