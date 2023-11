Honor conquista la vetta del mercato dei foldable in Cina. Nel 2023 ha prodotto oltre 1 milione di unità

Honor, secondo i dati di Omdia relativi al terzo trimestre 2023, è il primo produttore di smartphone foldable in Cina, con una market share del 28%.



Nel 2023 l’azienda ha superato 1 milione di unità. L’80% di questa quota è stata raggiunta grazie alla produzione del modello Honor Magic V2, lanciato a metà luglio, che da solo si è assicurato una market share del 25%. L’ascesa di Honor nel mercato degli smartphone con display pieghevoli stabilisce anche nuovo record: si tratta – secondo Omdia – della crescita più veloce mai registrata dal mercato cinese dei foldable, quantificabile in 800.000 unità in quattro mesi.



Ne complesso, Honor ha registrato una crescita del 107,5% su base annua e del 20% su base trimestrale nelle spedizioni delle sue serie Magic di fascia alta.

Huawei, a due lunghezze con il 26%, Samsung (con il 19%) e Oppo (con l’11%) completano i primi quattro marchi per quota nel mercato dei pieghevoli, mentre vivo (10%), Xiaomi (5%) e Motorola (1%) occupano le restanti posizioni nella top 7.

Secondo indiscrezioni rilanciate anche da Omdia, Honor potrebbe lanciare uno smartphone pieghevole in stile “flip” nel primo trimestre del 2024 che, se abbinato a un prezzo be calibrato, potrebbe estendere ulteriormente la leadership del marchio nel segmento dei telefoni pieghevoli in Cina.