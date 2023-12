Honor in partnership con Porsche Design

Honor ha annunciato una partnership con la società di design di lusso Porsche Design. L’accordo vedrà le due società collaborare con gli smartphone di fascia alta dell’azienda di Shenzhen e si dovrebbe concretizzare già con il primo prodotto in arrivo a gennaio 2024.



La partnership conferma sostanzialmente le voci dell’uscita di un modello Honor Magic6 Porsche Design il cui lancio potrebbere essere molto anticipato rispetto allo scorso anno.

Il percorso di Honor come azienda di smartphone indipendente è iniziato nel 2020 e sta gradualmente crescendo. Il produttore è già leader del settore in Cina e uno dei principali produttori di smartphone foldable al mondo



In un recente passato il brand Porsche Design ha griffato i telefoni di lusso di Huawei, anche se molti appassionati di dispositivi mobili ricorderanno il BlackBerry P9981, uscito ormai oltre dieci anni fa.

Ora che l’azienda è tornata, non vediamo l’ora di vedere come sarà il Magic6 Porsche Design.