HONOR lancia la MagicOS 8.0 con intelligenza artificiale

Honor ha annunciato il suo nuovo sistema operativo mobile MagicOS 8.0 in un evento che si è tenuto oggi in Cina.

La nuova versione si basa su Android 14 e integra un Large Language Model MagicLM con 7 miliardi di parametri. Honor sta inoltre lanciando anche una intent-based user interface (IUI) basata su MagicOS 8.0 che offre in modo proattivo servizi e azioni basati sui modelli di utilizzo.



L’altra grande novità si chiama Magic Portal che sfrutta il modello LLM e la IUI di Honor per offrire consigli sui collegamenti ad app e servizi basati sul contesto tramite scorrimento laterale.



Honor ha fornito una demo di “drag and drop” di una prenotazione dall’app dei messaggi all’app delle mappe per ottenere indicazioni stradali così da raggiungere la destinazione della struttura prenotata.

Magic Portal supporta input multimodali come testo e immagini e tiene traccia anche dei gesti e del movimento degli occhi sui telefoni Honor supportati.

È possibile toccare e tenere premute le immagini dei vestiti e quindi trascinarle a lato per cercare all’interno delle app di shopping. Honor ha confermato il supporto per le 100 app più popolari in Cina, ma non ci sono dettagli su come e se queste funzionalità saranno portate anche in altri Paesi.



MagicOS 8.0 offre anche nuove opzioni di personalizzazione della schermata iniziale, miglioramenti della velocità dell’interfaccia utente e dovrebbe consumare meno risorse grazie ad alcune modifiche apportate dal team software di Honor.

C’è una nuova funzionalità “scuoti per bloccare” per respingere fastidiosi popup pubblicitari.



Honor MagicOS 8.0 verrà lanciato sui flagship della serie Honor Magic6 che debutteranno domani in Cina.

Honor ha anche condiviso un programma preliminare di distribuzione della beta pubblica di MagicOS 8.0 con i seguenti dispositivi e tempi di lancio.

Tempi di distribuzione di Honor MagicOS 8.0

Gennaio 2024

Honor Magic5 Ultimate Edition

Honor Magic5 Pro

Honor Magic5

Honor Magic4 Ultimate Edition

Honor Magic4 Pro

Honor Magic4

Febbraio 2024

Honor Magic V2 Ultimate Edition

Honor Magic V2

Honor Magic Vs

Honor Magic Vs2

Honor Magic

Magic V

V Purse

Honor Magic3 Ultimate Edition

Honor Magic3 Pro

Honor Magic3

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

Marzo 2024

Honor 90 Pro

Honor 90

Honor 80 Pro

Honor 80 GT

Honor 80

Aprile 2024

Honor 70 Pro +

Honor 70 Pro

Honor 70

Honor 60 Pro

Honor 60

Honor 50 Pro

Honor 50

Maggio 2024