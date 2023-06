HONOR lancia MagicBook X 16 2023: display da 16 pollici e processore Intel 5 di 12^ generazione

HONOR ha annunciato oggi il lancio del nuovo laptop MagicBook X 16 2023. Il dispositivo offre un display FullView da 16 pollici ed è mosso da un processore Intel Core di 12° generazione, ha una batteria da 60Wh e un’ampia gamma di funzioni dedicate alla produttività.

Il modello è caratterizzato da un telaio robusto e liscio in lega di alluminio, con uno spessore di 17,9 mm e un peso di 1,75 kg. Il display HONOR FullView da 16 pollici offre un rapporto schermo/corpo dell’89%, una risoluzione di 1.920×1.200 pixel, un’ampia gamma di colori 100% sRGB e una luminosità che raggiunge i 300 nits. Il laptop è dotato di una tecnologia hardware a bassa luce blu e di una tecnologia di oscuramento DC per ridurre la dannosa luce blu e lo sfarfallio dello schermo.

Il processore di MagicBook X 16

La macchina integra il processore Intel Core i5-12450H di 12^ generazione che dispone di quattro core ad alte prestazioni che possono raggiungere i 4,4 GHz, oltre a quattro core efficienti. La batteria da 60Wh è in grado di supportare fino a 11,5 ore di riproduzione video locale a 1080P con una sola carica e può essere ricaricata rapidamente con il caricatore rapido portatile da 65W incluso.

MagicBook X 16 2023 è dotato di HONOR Share, che consente di trasferire rapidamente i file in modalità wireless tra i dispositivi HONOR, compresi laptop, smartphone e tablet. Con Multi-screen Collaboration, gli utenti possono lanciare fino a tre finestre di applicazioni mobili e controllarle dal laptop per un multi-tasking continuo tra dispositivi. Lo spostamento dei file al nuovo HONOR MagicBook X 16 2023 sarà semplice grazie alla funzione integrata Device Clone , che offre agli utenti un modo semplice e veloce per copiare i file dai loro vecchi laptop, anche se non si tratta di dispositivi HONOR.

Prezzo, colori e disponibilità

HONOR MagicBook X 16 sarà disponibile nel colore Mystic Silver. I preordini e la disponibilità al dettaglio inizieranno il 20 giugno a partire da 899,00 euro con uno sconto da 80 euro valido fino al 30 giugno tramite codice AMBX16