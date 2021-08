Honor, parla George Zhao: arriverà uno smartphone pieghevole. Il brand presente soprattuto sui canali fisici

Honor ha da poco annunciato la sua nuova serie di smartphone Magic3, che includono i modelli Magic3, Magic 3 Pro e Magic3 Pro+.

I dispositivi, che segnano un forte ritorno di Honor nel mondo degli smartphone di fascia premium, hanno catalizzato l’attenzione di media e consumatori sia Cina sia a livello internazionale. Gli smartphone Magic3 arriveranno infatti anche in Europa e in Italia ad autunno.

Dopo l’evento il Ceo dell’azienda George Zhao ha parlato con la stampa, confermando nuovamente l’intenzione dell’azienda di lanciare Magic3, così come l’Honor Pad V7 Pro, sui mercati internazionali e ha confermato che tutti questi prodotti avranno i Google Play Services.

Il piano di Honor per il futuro prevede di integrare i Huawei Mobile Services sui prodotti distribuiti nel mercato cinese e i GMS in tutte le altre aree geografiche, Europa compresa. Tuttavia, non si esclude l’utilizzo di altre piattaforme nel futuro, soprattutto in Cina.

È stato inoltre confermato l’arrivo di almeno due importanti aggiornamenti software sui dispositivi Magic3. Zhao ha anche chiarito che l’attenzione al software e una migliore esperienza utente rispetto alla concorrenza è l’obiettivo principale che Honor persegue, puntando a offrire un miglior rapporto qualità-prezzo anche quando non potrà superare i concorrenti in termini di hardware.

Honor: lo smartphone foldable

E, a proposito di hardware, nel futuro di Honor ci sarà anche uno smartphone con display pieghevole: Zhao non ha voluto scendere troppo nei dettagli al riguardo, ma ha affermato che il prodotto di Honor rappresenterà la migliore soluzione pieghevole del settore.

I piani di Honor sono di continuare a fornire dispositivi in ​​tutti i principali segmenti, a partire dai modelli più economici della linea X, passando per le offerte mainstream come l’Honor 50 (che probabilmente avrà in Honor 60 il suo successore), fino ai top di gamma premium. Parlando di Honor 50, Zhao ha affermato che la nuova famiglia di smartphone arriverà in Europa molto presto.

I telefoni – è confermato – saranno dotati di un caricabatterie incluso nella confezione. Parlando dei piani per riconquistare quote di mercato, Honor si concentrerà sui canali fisici, abbandonando la sua quasi esclusiva predilezione per l’online. Attualmente oltre il 70% delle vendite in Cina avviene tramite canali fisici.