HONOR Magic Moments Awards: al via la seconda edizione

HONOR ha annunciato la seconda edizione degli “HONOR Magic Moments Awards”, il concorso a premi che avrà inizio oggi, 1 giugno, e si concluderà il 1° settembre 2023.

Gli Awards nascono con l’obiettivo di supportare le passioni e l’arte, permettendo ai partecipanti di mostrare il proprio estro creativo attraverso la produzione di contenuti fotografici e video capaci di raccontare una storia, di trasmettere emozioni coinvolgendo la giuria che decreterà entro il 30 settembre, le opere finaliste.

Per essere classificati ufficialmente come partecipanti, il requisito principale per la competizione sarà quello di realizzare i lavori esclusivamente tramite il supporto di un ausilio cellulare, di qualsiasi modello in commercio.

I temi della seconda edizione

I partecipanti potranno liberare la loro creatività producendo delle opere personali facendosi ispirare dalle seguenti 6 categorie:

Ecosostenibilità – Prenditi cura del nostro pianeta, passo dopo passo.

– Prenditi cura del nostro pianeta, passo dopo passo. Cortometraggi – Mostra la magia del mondo con un breve video che rappresenti una storia o un momento speciale.

– Mostra la magia del mondo con un breve video che rappresenti una storia o un momento speciale. C’era una volta – Usa un set di 3-9 foto per raccontare una storia di crescita personale, problemi sociali, eventi di vita o altri temi.

– Usa un set di 3-9 foto per raccontare una storia di crescita personale, problemi sociali, eventi di vita o altri temi. Le nostre emozioni – Immortala ogni emozione a te cara con foto di gruppo o in modalità ritratto.

– Immortala ogni emozione a te cara con foto di gruppo o in modalità ritratto. Attimi di vita – Cattura attimi di vita quotidiana e crea un ricordo che vivrà per sempre.

– Cattura attimi di vita quotidiana e crea un ricordo che vivrà per sempre. Scenari magici – Lasciati ispirare dai magici panorami che ti circondano e immortala la bellezza della natura, dall’alba al tramonto, dalle montagne al cielo stellato

Per il secondo anno consecutivo e, soprattutto, dopo il lancio ufficiale del flagship HONOR Magic5 Pro, il brand si avvicina sempre più concretamente al mondo della videografia e della fotografia, ambiti artistici in cui rientreranno anche le opere dei partecipanti del concorso “HONOR Magic Moments Awards”.

La giuria e i premi

La giuria sarà composta da tre membri speciali – Salvatore Palazzo, Art Director HONOR Italia, Giulia Sessa, E-commerce Marketing Manager HONOR Italia e Stefano Guindani come Special Judge – e decreterà i 3 contributi creativi migliori in assoluto.

I premi saranno così assegnati:

al 1° classificato: n. 1 Honor Magic VS del valore indicativo di mercato di 1.311,00 euro

al 2° classificato: n. 1 Honor Magic 5 Pro del valore indicativo di mercato di euro 983,00 euro

al 3° classificato: n. 1 Honor Magic 5 Lite 5G del valore indicativo di mercato di 262,00 euro

Per partecipare al concorso basterà caricare il proprio elaborato sulla piattaforma dedicata.