HONOR Magic Vs arriva sul mercato italiano: l’offerta promo per il lancio

Con buon anticipo rispetto al previsto debutta sul mercato italiano Honor Magic Vs, il primo smartphone pieghevole del produttore di Shenzhen, un top di gamma che – tenendo fede alla dual flagship strategy annunciata qualche mese fa – fa il paio con il modello top di gamma HONOR Magic5 Pro, già disponibile da qualche giorno.

Per il lancio dei due super phone HONOR ha pensato a un’offerta speciale per il suo canale Hihonor.com.

HONOR MagicVs

HONOR Magic Vs è uno smartphone sottile e leggero, con uno spessore di soli 12,9 mm quando è ripiegato e un peso di 267 grammi. È dotato di una batteria da 5.000 mAh, la più capiente tra gli smartphone pieghevoli di peso inferiore a 270 g oggi disponibili. A contribuire alla leggerezza di HONOR Magic Vs è l’evoluta cerniera senza ingranaggi, accuratamente realizzata utilizzando la tecnologia di fusione in un unico pezzo, riducendo il numero di componenti strutturali dai 92 della precedente generazione a soli 4. La cerniera è in grado di resistere fino a 400.000 pieghe, il che equivale a più di dieci anni di utilizzo con 100 pieghe al giorno.

I due display

HONOR Magic Vs è dotato di un display esterno da 6,45 pollici con un rapporto di aspetto 21:9 e un rapporto schermo/corpo del 90%. Da aperto, il foldable regala un display da 7,9 pollici, perfetto per godersi ogni tipo di contenuto multimediale.

Le fotocamere

Magic Vs è dotato di un sistema di tripla fotocamera posteriore che comprende una fotocamera principale IMX800 da 54 Megapixel, una ultrawide & macro da 50 Megapixel e una camera con zoom ottico 3X da 8 Megapixel.

Lo smartphone è mosso dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ed esegue l’ultima versione di HONOR MagicOS 7.1 basata su Android 13. Oltre a HONOR Connect per la collaborazione tra più dispositivi e Magic Text per il riconoscimento intelligente del testo, l’il flagship è dotato di Smart Multi-window e APP Extender per supportare il multi-tasking tra le applicazioni e all’interno della stessa applicazione, rispettivamente, aiutando gli utenti a risparmiare tempo e a ottenere di più nella vita.

Colori e prezzo

HONOR Magic Vs è disponibile in due colori: Cyan e Black.

Prezzo: 1.599,00 euro sull’e-commerce Hihonor in bundle con Earbuds3 Pro, Protezione Schermo (6 mesi) e un coupon da 200 euro riscattabile direttamente su Hihonor.com. Honor Magic Vs sarà presto disponibile anche presso i principali rivenditori specializzati della grande distribuzione.