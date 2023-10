HONOR Magic Vs2: più leggero, più sottile e con display Oled LTPO

Honor ha annunciato un nuovo dispositivo pieghevole nella sua gamma Magic V che succede al Magic Vs dello scorso anno. Si chiama Magic Vs2 e offre una scocca in lega di magnesio dotata di una cerniera in titanio di nuova concezione, una soluzione che consente al dispositivo di essere notevolmente sottile e di pesare solo 229 grammi (il Magic V2 pesava 231 grammi).

Come detto Magic Vs2 è anche super sottile: il suo profilo misura infatti 10,7 mm da chiuso e 5,1 mm da aperto. Lo schermo esterno è un OLED LTPO da 6,43 pollici con una risoluzione di 1.060 x 2.376 pixel, frequenza di aggiornamento di 1-120 Hz e formato 20:9. Honor afferma inoltre che il pannello può raggiungere fino a 2.500 nit di luminosità.

All’interno, invece, un pannello da 7,9 pollici che vanta la stessa tecnologia OLED LTPO e una frequenza di aggiornamento dinamica di 1-120 Hz: lo schermo presenta un formato 9,8:9. Entrambi i pannelli supportano l’HDR 10+ e sono dotati di fotocamere frontali da 16 Megapixel. Magic Vs2 supporta anche comandi impartiti tramite stilo sia sullo schermo esterno sia su quello interno.



Lo smartphone è animato dal chipset Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a 12/16 GB di Ram e 256/512 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo ospita fotocamere aggiornate con un sensore principale da 50 Megapixel, un teleobiettivo da 20 Megapixel con zoom ottico 2,5x e un obiettivo ultrawide da 12 Megapixel.

Il foldable gira sulla MagicOS 7.2 basata su Android 13 con diversi miglioramenti apportati per supportare il grande schermo. Il telefono integra una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata da 66 W.



Magic Vs2 è disponibile nei colori Velvet Black, Glacier Blue e Coral Purple. Il prezzo parte da 6.999 CNY (circa 940 euro) per il modello da 12/256 GB e arriva fino a 7.699 CNY (circa 1.040 euro) per il modello da 16/512 GB.

I preordini sono ora attivi in Cina dal sito ufficiale di Honor, mentre le vendite inizieranno il 17 ottobre.