Honor Magic4 Pro disponibile in pre-ordine. Le promo di vendita

HONOR ha celebrato l’arrivo in Italia del nuovo HONOR Magic4 Pro in un esclusivo evento di lancio che si è tenuto ieri sera a Milano. Il nuovo dispositivo rappresenta il primo flagship della HONOR Magic4 Series, che abbiamo avuto la possibilità di testare in anteprima (qui la prova di Honor Magic4 Pro).

HONOR Magic4 Pro è disponibile in pre-order dal 26 maggio al 3 giugno su Hihonor.com con un’offerta speciale: al prezzo di 1.099,90 euro sarà possibile acquistare HONOR Magic4 Pro in bundle con un caricatore wireless da 100W e un Quick Charger da 135W. Inoltre, sarà disponibile un Coupon dal valore di 100 attivo euro inserendo il codice AM4P100 al momento dell’acquisto.

In occasione dell’evento è stato presentato anche il nuovo HONOR Watch GS 3, pensato per gli amanti dello stile e della smart life. Il nuovo smartwatch è in grado di monitorare lo stato di salute e il proprio esercizio fisico senza rinunciare al comfort e al design.

A partire dal 26 maggio HONOR Watch GS3 è disponibile all’acquisto a partire da 219,90 euro su Hihonor.com a questo link.

o HONOR Watch GS 3 Midnight Black al Prezzo di 219,90 euro

o HONOR Watch GS 3 Ocean Blue al Prezzo di 239,90 euro

o HONOR Watch GS 3 Classic Gold al Prezzo di 239,90 euro