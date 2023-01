HONOR Magic5: prime indiscrezioni e rendering

Cominciano a filtrare indiscrezioni sulla serie Honor Magic5. Oggi, il leaker Digital Chat Station scrive che la gamma Honor Magic5 – nome in codice “Piaget” – corrisponderebbe al modello PGT-AN00, che è stato appena elencato sul sito del MIIT cinese.

Ciò significa che la nuova serie flagship di Honor si avvicina a grandi passi. E si cominciano a delineare sia le sue caratteristiche tecniche sia il suo design, grazie ai primi rendering come quello che pubblichiamo qui sotto.

I modelli Honor Magic5 manterranno il design con l’isola circolare all’interno della quale sono posti gli obiettivi delle fotocamere, sebbene il layout delle stesse sia diverso da quello della serie Magic4. C’è anche la scritta “zoom 100x”, che si riferisce allo zoom digitale, al quale potrebbe corrispondere uno zoom ottico 10x.

Sulla base delle informazioni non ufficiali trapelate finora Honor Magic5 Pro e Magic5 Pro Ultimate (quest’ultimo modello non è giunto in Italia lo scorso anno) saranno dotati di quattro fotocamere da 50 Megapixel (anche se alcuni moduli potrebbero avere sensori da 64 Megapixel). Ovviamente, l’immagine sopra mostra solo una configurazione a tripla fotocamera, perché dovrebbe riferirsi alla versione base di Magic5.

Per fare un confronto, il Magic4 aveva un obiettivo periscopico 5x da 8 Megapixel, mentre Pro e Ultimate avevamo optato per obiettivi 3,5x e sensori da 64 Megapixel con risoluzione più elevata per i teleobiettivi.

Tutti e tre i modelli – Honor Magic5, Magic5 Pro e Magic5 Ultimate – dovrebbero essere mossi dal chipset Snapdragon 8 Gen 2. Ci sarà anche un quarto modello, il Magic5 Lite, che dovrebbe impiegare uno Snapdragon 695 leggermente “overcloccato”.

Al momento non c’è una data ufficiale per il debutto della nuova gamma, ma le notizie che provengono dal social network cinese Weibo parlano del 27 febbraio per la data di lancio dei prodotti. Giorno in cui si aprirà il MWC 2023 di Barcellona….