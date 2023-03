Honor Magic5 Pro: non è ancora uscito e già si prende la palma di migliore fotocamera

Il 27 febbraio 2023, in occasione del MWC, Honor ha presentato ufficialmente il suo ultimo smartphone flagship, il modello Magic5 Pro. Il dispositivo uscirà fra qualche settimana, ma già alla sua prima uscita ha impressionato positivamente gli addetti ai lavori, sia per il suo look elegante sia per il pacchetto fotocamere (le foto in questa pagina sono state scattate da noi proprio al termine della presentazione a Barcellona e mostrano un antipasto gustoso di quello che ci attenderà quando questo modello sarà commercializzato).

E infatti DXOMARK, il laboratorio di valutazione della qualità leader mondiale, non ha tardato a dare il suo primo giudizio sullo smartphone e ha pubblicato diversi test, molto dettagliati, effettuati sulla fotocamera e sul display di Magic5 Pro. A seguito di questi test, HONOR Magic5 Pro ha ufficialmente conquistato il primo posto nelle classifiche globali grazie alle performance della sua fotocamera e del suo display.

Rispetto al benchmark competitor Samsung Galaxy S23 Ultra, le analisi mostrano come HONOR Magic5 Pro sia in grado di offrire agli utenti un’ottima esperienza di imaging, soprattutto per quanto riguarda lo zoom, una feature notevolmente migliorata per fornire in ciascuno scatto dettagli molto più precisi.

Anche il display di HONOR Magic5 Pro si è posizionato in cima alla classifica DXOMARK grazie alle sue prestazioni complete e coerenti in tutti gli attributi chiave.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto la posizione numero 1 nella classifica DXOMARK per la fotocamera e il display del nuovo HONOR Magic5 Pro, una riprova concreta della forza e delle capacità del nostro team di ricerca e sviluppo” ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd. “Questo risultato è solo l’inizio per noi, che non vediamo l’ora di compiere altri fantastici passi avanti nella fotocamera e nel display degli smartphone del brand“.

I test della fotocamera di DXOMA RK

Con un punteggio DXOMARK Camera di 152, Honor Magic5 Pro è dunque il nuovo leader della classifica. Nello specifico, nei test, il Magic5 Pro ha dato il meglio di sé nella categoria Friends & Family grazie alle velocità elevante dell’otturatore, caratteristica che permette di fotografare i soggetti in movimento, regalando dettagli eccellenti.

Anche le prestazioni dello zoom sono state molto buone, con miglioramenti rispetto al modello precedente.

Il Magic5 Pro si è comportato molto bene anche con i video ed è attualmente il miglior dispositivo Android per la registrazione di immagini in movimento. I filmati hanno offerto un’esposizione accurata e un basso livello di rumore, ma mentre la stabilizzazione è stata generalmente efficace, lo spostamento dei fotogrammi è evidente quando si effettua una panoramica o ci si muove con la fotocamera.

A tutto questo bisogna aggiungere che da qui all’uscita del telefono sul mercato, non mancheranno nuovi aggiornamenti software in grado di migliorare ulteriormente l’efficacia dei sensori, che hanno già dimostrato di lavorare molto bene fin dai primi passi.