Honor Magic6 avrà un assistente potenziato dall’intelligenza artificiale generativa

Durante l’annuale evento Snapdragon Summit, Honor ha annunciato che la prossima serie Magic6 sarà alimentata dal processore Snapdragon 8 Gen 3. Questa nuova serie di smartphone sfrutterà i modelli di intelligenza artificiale generativa inclusi nel processore per alimentare un nuovo assistente personale chiamato YOYO.

L’intelligenza artificiale di Honor Magic6 è in grado di utilizzare fino a 7 miliardi di parametri e, essendo integrata nel dispositivo, non avrà bisogno di inviare dati personali in remoto per funzionare. Ciò significa che si potrà chiedere all’assistente di rispondere a domande, creare brevi video utilizzando foto e video e ottenere risposte specifiche alle proprie domande. Il tutto senza doversi preoccupare della privacy.

Un’altra innovazione introdotta da Honor si chiama Magic Capsule. Si tratta di un modello di interazione multimediale tramite il tracciamento degli occhi, che utilizza la tecnologia Snapdragon Seamless.

Al momento, Honor non ha fornito una data precisa per l’annuncio del Magic6, ma ci si aspetta che arrivi prima di marzo, che è quando è stata lanciata la serie Magic5.