Honor Magic6: con un sensore fotografico da 1 pollice

La serie Honor Magic6 sarà presentata all’inizio del prossimo anno e, secondo le ultime indiscrezioni, sarà mossa dai nuovi processori Snapdragon 8 Gen 3, da poco presentati da Qualcomm nel corso della sua annuale conferenza.



Oggi possiamo aggiungere un dettaglio molto importante su come sarà il nuovo smartphone di Honor: il sensore principale della fotocamera. Secondo un post pubblicato su Weibo da Digital Chat Station, l’obiettivo principale del dispositivo sarà l’OmniVision OV50K e Honor Magic6 sarà il primo telefono ad integrarlo.



Non si conoscono ancora con precisione le dimensioni del sensore, ma dato che l’OV50H ha un design ottico da 1/1,3″, le voci secondo possa essere da 1 pollice sono piuttosto accreditate.

Ciò renderebbe l’OV50K l’unico sensore per smartphone da 1 pollice dopo il popolare e ormai vecchiotto Sony IMX989, che sarà presto sostituito da un nuovo sensore (Sony Lytia LYT-900), che tuttavia non dovrebbe arrivare prima della prossima primavera.



Honor Magic6 sarà molto focalizzato sulle doti della sua fotocamera: a fianco del chiacchieratissimo sensore da 1 pollici ci dovrebbero essere un sensore periscopico da 90 mm e una lente ultrawide da 13 mm.