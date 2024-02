Honor anticipa le potenzialità di scatto sportivo del modello Magic6 Pro

Honor Magic6 Pro è stato lanciato in Cina il mese scorso ma, fra pochi giorni, sarà presentato anche in Europa, al MWC 2024.

L’azienda sta riponendo grande aspettative in questo prodotto che dovrebbe avere una fotocamera particolarmente potente e versatile.



Il sistema Falcon Camera di Honor Magic6 Pro promette di sfruttare le funzionalità AI di rilevamento del movimento per catturare automaticamente le situazioni particolarmente veloci, come un momento saliente di una partita di calcio o un gesto tecnio nel corso di un evento sportivo.



L’azienda ha collaborato con la francese Cecilia Berder, campionessa mondiale di scherma e medaglia d’argento olimpica per provare queste funzionalità.

L’algoritmo AI aiuta a rilevare il movimento e cattura automaticamente più fotogrammi consentendo all’utente di identificare e, di conseguenza, scegliere, l’attimo perfetto. I movimenti rapidi richiedono velocità dell’otturatore elevate, quindi è necessaria un’elevata sensibilità alla luce e Honor è fiduciosa che Magic6 Pro abbia tutte le carte in regola per rispondere al meglio alle sollecitazioni.



Honor Magic6 Pro esordirà a Barcellona domenica 25 febbraio, insieme con Magic V2 RSR Porsche Design, già visto la scorsa settimana a Lipsia.