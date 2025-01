HONOR Magic7 Pro: le vendite del nuovo flagship volano in Europa e in Italia

HONOR Magic7 Pro segna un importante successo per il marchio, con un incremento significativo delle vendite in Europa e in Italia. Secondo i dati ufficiali, nelle prime 48 ore dal lancio europeo, avvenuto in Slovenia, le vendite del nuovo dispositivo sono aumentate del 76% rispetto al predecessore HONOR Magic6 Pro. In particolare, in Italia, le vendite hanno registrato un incremento del 129% nelle 24 ore successive al lancio di un device competitor di punta.

Questi risultati riflettono la strategia di HONOR, che negli ultimi anni ha lavorato per migliorare le sue tecnologie e conquistare una quota di mercato sempre più ampia, come confermato da Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di HONOR Italia: “Abbiamo lavorato intensamente per soddisfare le esigenze di una nuova generazione di utenti, e questi dati ci danno fiducia per una crescita costante anche nel 2025”.

Innovazione e caratteristiche tecniche all’avanguardia

HONOR Magic7 Pro si distingue per il suo approccio innovativo, integrando tecnologie avanzate che migliorano l’esperienza d’uso. Tra le funzionalità più interessanti troviamo l’AI SuperZoom, capace di raggiungere uno zoom digitale fino a 100x con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, e la funzione AI Motion Sensing Capture, che consente di catturare immagini nitide anche in movimento. Il dispositivo include anche la tecnologia HD Super Burst, che scatta 10 fotogrammi al secondo per congelare con precisione le sequenze d’azione più rapide.

Oltre alle funzionalità fotografiche, Magic7 Pro introduce il sistema operativo MagicOS 9.0, che rende l’utilizzo dello smartphone più intuitivo grazie a strumenti come AI Translation, che supporta fino a 13 lingue, e HONOR Notes, capace di analizzare appunti e fornire riassunti grazie all’intelligenza artificiale. Questi elementi rendono il dispositivo un alleato essenziale per i professionisti.

Fotografia di livello superiore con HONOR IMAGE ENGINE

Il comparto fotografico di Magic7 Pro rappresenta un punto di forza. Il dispositivo è dotato di una fotocamera principale da 50 Mpixel Super Dynamic HONOR Falcon, con un sensore da 1/1,3” e un’apertura regolabile f/1,4, garantendo scatti di qualità elevata in diverse condizioni di luce. La fotocamera wide da 50 Mpixel amplia il campo visivo per paesaggi e foto di gruppo, mentre il teleobiettivo da 200 Mpixel offre dettagli eccezionali, anche in situazioni di scarsa luminosità. HONOR ha integrato anche l’AI HONOR IMAGE ENGINE, un sistema di imaging avanzato che sfrutta modelli ibridi di intelligenza artificiale (device-cloud) per garantire scatti di qualità professionale.

Prestazioni, batteria e gaming ai massimi livelli

Sotto il profilo delle prestazioni, Magic7 Pro è alimentato dalla piattaforma Snapdragon 8 Elite e supportato da una batteria di ultima generazione al silicio-carbonio da 5.270 mAh, che assicura un’ottima autonomia anche a basse temperature. La ricarica rapida 100W Wired HONOR SuperCharge permette di raggiungere il 100% in soli 33 minuti, ideale per chi ha bisogno di una ricarica veloce. Il dispositivo si rivela eccellente anche nel gaming, grazie alla tecnologia AI Real-Time Rendering e al primo AI Predictive Scheduling Engine, che garantisce una stabilità dei frame senza precedenti. L’esperienza audio è arricchita da un altoparlante stereo con cavità sonora ultra-grande e bassi potenziati.

Prezzi, colorazioni e promozioni

HONOR Magic7 Pro è disponibile nelle colorazioni Lunar Shadow Grey, Breeze Blue e Black al prezzo di 1.299,90€, acquistabile direttamente su HONOR Italia e presso i rivenditori autorizzati. Fino al 28 febbraio è attiva una promo trade-in di 200€, mentre per il modello HONOR Magic7 Lite si può usufruire di una promo trade-in da 100€ fino al 14 febbraio nei negozi di elettronica.