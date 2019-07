Honor Play 8 ufficiale in Cina

Poche ore fa Honor ha presentato in Cina un nuovo smartphone low cost: Honor Play 8. Si tratta di un modello entry level dal prezzo di 110€ (al cambio) alimentato dal chipset Helio A22.

Specifiche tecniche

Honor ha scelto un display LCD particolarmente piccolo, solo 5,71 pollici con cornici leggermente spesse e una tacca a goccia nella parte superiore. La risoluzione è HD+ e il rapporto del pannello è 19:9.

La fotocamera sul retro ha un sensore da 13 Megapixel un obiettivo f/1.8 ma offre alcune funzioni interessanti come l’HDR. Davanti troviamo una fotocamera selfie da 5 Megapixel ad apertura focale f/2.2 in cui è stata inserita la tecnologia di sblocco del viso Android per compensare la mancanza di uno scanner di impronte digitali.