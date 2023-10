Honor Play 8T, il lancio è domani ma il telefono lo conosciamo già

Honor sta preparando il lancio di un telefono chiamato Play 8T, previsto proprio per domani. Il dispositivo sarà dotato di una batteria da 6.000 mAh, una variante di memoria da 12/256 GB e due fotocamere posteriori, di cui quella principale sarà da 50 MP.

Tutte queste caratteristiche, compresa la luminosità di 850 nit, sono in realtà identiche a quelle di Honor Play 50 Plus. Il design cambia, ma le specifiche rimangono in effetti le stesse. È possibile che uno dei due modelli sia destinato al commercio online mentre un altro alla vendita in negozi fisici, ma non è ancora certo.

In effetti, già l’Honor Play 7T e l’Honor Play 40 Plus erano essenzialmente gli stessi, quindi non si tratta di una grande sorpresa. L’unica vera differenza, infatti, era il nome del chipset, anche se le sue specifiche erano uguali.

L’Honor Play 50 Plus è stato lanciato a CNY 1,399 (circa 180 euro), il che suggerisce che l’Honor Play 8T avrà un prezzo simile. Il costo esatto, tuttavia, arriverà domani.