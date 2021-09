Honor presenta gli auricolari Earbuds 2 Lite con cancellazione del rumore

HONOR ha presentato gli auricolari Earbuds 2 Lite che si basano su due pilastri tecnologici principali: una robusta autonomia e la cancellazione attiva del rumore (ANC). Le cuffie sono alimentate da una batteria da 55 mAh che, secondo il produttore, permette fino a 10 ore di musica continua con una singola carica e fino a un totale di 32 ore di riproduzione musicale o 20 ore di chiamate vocali con la custodia di ricarica. In più, gli Earbuds 2 Lite possono essere ricaricati fino al 40% in soli dieci minuti.

Gli auricolari HONOR Earbuds 2 Lite sono dotati di tecnologia di cancellazione attiva del rumore, la cui efficacia è coadiuvata dal design in-ear che permette una tenuta ermetica per fornire isolamento passivo del rumore.

Queste true wireless consentono di effettuare chiamate di qualità, anche se si cammina o si corre con forte vento. Sono infatti dotatei di due microfoni al silicio MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) e combinano la tradizionale tecnologia di riduzione del rumore delle onde alla tecnologia Dual Anti-Wind per identificare e “isolare” il suono di chi chiama e ottimizzare l’esperienza d’uso.

Modalità Awareness

Gli auricolari sono dotati di Awareness Mode, una funzionalità che consente agli utenti di sentire cosa sta succedendo intorno a loro senza dover togliere gli auricolari. È possibile attivare la funzione toccando lo stelo dell’auricolare per alcuni secondi, in questo modo gli utenti potranno sintonizzarsi nell’ambiente circostante di volta in volta e non subire danni per la durata di tutto il giorno.

Dotati di driver dinamici ad alta fedeltà da 10 mm con diaframmi compositi polimerici sensibili, gli HONOR Earbuds 2 Lite sono accuratamente sintonizzati per offrire agli utenti un audio autentico ed equilibrato, un suono dettagliato e bassi profondi, perfetti per gli amanti della musica e gli appassionati di giochi che cercano un audio cristallino e un suono stereo eccezionale.

Comoda indossabilità e gioco

HONOR ha studiato migliaia di orecchie e creato miriadi di modelli campione, ottenendo un design ergonomico e confortevole. Gli Earbuds 2 Lite sono dotati infatti di tre dimensioni di auricolari flessibili in silicone fra i quali l’utente può scegliere quello a lui più comodo.

Le cuffie sono state anche calibrate pensando agli appassionati di gaming, tanto che entrano automaticamente in modalità low-latency quando gli utenti giocano, sincronizzando audio e video e garantendo un’esperienza di ascolto senza ritardi.

Prezzi e disponibilità