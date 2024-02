Honor pronta a sfidare il Galaxy Z Flip di Samsung

Il formato Flip per smartphone pieghevoli ha successo. Mentre per quanto riguarda questo formato pensiamo principalmente a Samsung e al suo Galaxy Z Flip 5, anche altri marchi stanno guardando questo segmento. E questo è il caso di Honor.

Honor si lancia nel mercato degli smartphone Flip

Infatti, il capo del marchio cinese, George Zhao, ha annunciato alla CNBC, a margine del MWC 2024, che Honor lancerà uno smartphone pieghevole in formato Flip nel corso del 2024.

Ottimismo per il futuro degli smartphone pieghevoli

“Quest’anno ci stiamo preparando per il lancio di un telefono Flip”, afferma prima di aggiungere che il design interno è ormai “nelle fasi finali”.

“Siamo molto ottimisti riguardo al futuro degli smartphone pieghevoli”, afferma George Zhao. Quest’ultimo non nasconde la sua ambizione di vedere il suo marchio affermarsi nella fascia alta del mercato.

La CNBC sottolinea incidentalmente che, secondo la società di analisi Counterpoint Research, il mercato degli smartphone pieghevoli (tutti i formati combinati) dovrebbe aumentare del 40% nel 2024 rispetto al 2023 per raggiungere i 22 milioni di copie vendute.

Un gigante cinese sul mercato globale

Ricordiamo per inciso che Honor, ex filiale di Huawei, è tornato in grande stile in Cina, dove il marchio occupa il primo posto. Basandosi su questa posizione, il produttore vuole necessariamente riscontrare un successo simile anche al di fuori dei propri confini.

Infine, sappi che George Zhao ha anche indicato che Honor avrebbe lanciato un anello connesso per affiancarsi al Galaxy Ring di Samsung che era in mostra al MWC 2024. Grandi progetti in tutti i sensi.