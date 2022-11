Honor svela delle nuove cuffie con riduzione del rumore a meno di 60€

Questo mercoledì, Honor ha presentato un paio di più cuffie economiche, le nuove Earbuds 3i. Svelate per il momento solo in Cina, le nuove cuffie true wireless accompagnano il lancio di Honor Magic Vs, il nuovo smartphone pieghevole del brand.

Nel dettaglio, queste nuove cuffie hanno un formato simile a quello delle Honor Earbuds 3 Pro con formato ad asta e punte in silicone in-ear. Anche le stesse cuffie pesano 5,5 grammi e la custodia a forma di uovo misura 46 x 64,3 x 23,2 mm. Sono inoltre dotate di superfici sensibili al tocco per controllare la musica e di indossare sensori per mettere automaticamente in pausa la musica quando vengono rimosse.

Autonomia di oltre 7 ore con riduzione del rumore

Per quanto riguarda il suono, gli Earbuds 3i beneficiano di trasduttori da 10 mm di diametro. Tuttavia, la connessione Bluetooth 5.2 consente solo il supporto ai più classici codec audio Bluetooth, ovvero SBC e AAC. Sfruttano però una funzione attiva di riduzione del rumore annunciato da Honor come in grado di sopprimere fino a 32 dB.

Per quanto riguarda l’autonomia, conta su una batteria da 55 mAh nelle cuffie stesse e 410 mAh per la custodia. Abbastanza per offrire un’autonomia fino a 7,5 ore attivando la riduzione del rumore solo sugli auricolari e fino a 24 ore con la custodia di ricarica.

Per ora, gli Honor Earbuds 3i sono stati annunciati solo in Cina, al prezzo di 399 yuan, ovvero 54 euro tasse escluse. Al momento, non abbiamo indicazioni per una commercializzazione in Italia.