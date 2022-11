Rivelati un trio di smartphone della serie Oppo Reno9

Come promesso da diversi leak, oggi Oppo ha svelato un trio di nuovi smartphone della serie Reno9. Vi figurano il modello Reno9 di base, il Reno9 Pro e infine il Reno9 Pro+. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche di ciascuno, assieme ad immagini per mostrare il design.

Oppo Reno9

L’edizione base della serie Reno9 dispone di un display AMOLED Full HD+ di 6,7 pollici con refresh rate di 120 Hz e touch sampling di 240 Hz. Nel cuore del dispositivo c’è un processore Qualcomm Snapdragon 778G.

Le camere posteriori contano di una lente da 64 Megapixel e un sensore in bianco e nero da 2 Megapixel, mentre la fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. La batteria invece è di 4.500 mAh, con ricarica veloce di 67 W.

Il Reno9 è disponibile in quattro colori: Nero, Oro, Rosa e Rosso. Sono disponibili varianti da 8/256 GB ad un prezzo di €335, 12/256 GB a €363 e 12/512 GB a €403.

Oppo Reno9 Pro

Il Reno9 Pro ha diverse similitudini con il modello base. Il design, lo schermo e la batteria rimangono infatti gli stessi. Quello che cambia in primo luogo è il processore: un MediaTek Dimensity 8100.

Anche il comparto fotografico è completamente diverso. Ci sono una lente principale da 50 Megapixel f/1,8, e un sensore ultrawide da 8 Megapixel f/2,2. La selfie cam da 32 Megapixel rimane invece la stessa.

Lo smartphone arriverà nei colori Nero, Oro e Rosa, con un prezzo di €470 per l’edizione 16/256 GB e €510 per quella 16/512 GB.

Oppo Reno Pro+

L’ultimo modello della gamma è quello decisamente con le specifiche migliori. Di nuovo rimangono uguali la selfie cam e il display, ma quest’ultimo questa volta è curvo.

Questa volta inoltre ci sono tre fotocamere posteriori invece di due: a quelle da 50 Megapixel e 8 Megapixel se ne aggiunge una di profondità da 2 Megapixel. Ma sicuramente il protagonista è il processore: lo Snapdragon 8+ Gen 1.

Infine, la batteria è questa volta da 4.700 mAh, rendendo il telefono un po’ più spesso. Per di più, supporta anche la ricarica remota da 80 W. Questa volta i colori disponibili sono Nero, Oro, e Verde Menta. Tutti e tre i colori saranno acquistabili nella configurazione 16/256 GB a €537, mentre solo i primi due disporranno di una configurazione a 16/512 GB per un costo di €590.

I preordini in Cina partono il 2 dicembre: ancora nessuna parola per il mercato italiano, ma è probabile che, come i modelli precedenti, arriveranno qui da noi.