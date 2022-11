Gli smartphone OPPO Reno9 saranno presentati il 24 novembre

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato le prime immagini della nuova linea di smartphone OPPO Reno9, che dovrebbe essere composta dai modelli Reno9, Reno9 Pro e Reno9 Pro+.

Oggi, invece, trapela la data di presentazione, che vedrà il lancio cinese dei nuovi dispositivi.

L’evento si svolgerà il 24 novembre, anche se la data deve ancora essere confermata ufficialmente dal produttore considerato che chi ha postato l’invito si è anche premurato di cancellarlo velocemente dal proprio profilo Weibo.

I modelli Reno9 saranno simili, a livello di design, al Reno8 con l’isola della fotocamera spostata nell’angolo in altro, ma – rispetto al passato – solo la versione Pro Plus dovrebbe avere il famigerato camera bump, quel rigonfiamento della scocca in prossimità degli obiettivi della fotocamera.

Le immagini di Reno9 Pro e Reno9 Pro+ mostrano, sul retro, la dicitura che conferma la presenza della della NPU MariSilicon X, presente anche nella serie precedente Reno8 (la dicitura esatta che si legge sotto le lenti è “Powered by MariSilicon).

Il modello Pro dovrebbe essere mosso dal processore Mediatek Dimensity 8100, mentre il Plus sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1.