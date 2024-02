Honor svela il laptop tuttofare Magic Book Pro 16

Honor ha appena presentato il suo laptop più potente fino ad oggi. Si tratta di MagicBook Pro 16, ed è tanto vistoso quanto performante.

Il laptop è disponibile in un colore bianco iridescente, che Honor afferma di aver ottenuto con una tecnologia di spruzzatura a colori 3D. Ma questo prodotto non è solo scena: è infatti dotato di un processore Intel Core Ultra 7 155G, una GPU NVIDIA RTX 4060 da 8 gigabyte, 1 terabyte di archiviazione e 32 gigabyte di RAM. Specifiche che sono adatte a davvero tutte le occasioni.

MagicBook Pro 16 ha una tastiera di dimensioni standard, sotto la quale si trova un ampio trackpad in vetro. Ai lati della tastiera ci sono due griglie per gli altoparlanti, sei in totale, e due microfoni.

Come display c’è un FullView da 16 pollici con una risoluzione di 3072×1920 pixel, luminosità di 500 nit, copertura del 100% delle gamme di colori DCI-P3 e sRGB, supporto HDR. Lo schermo è circondato da cornici sottili di 3 mm e offre un rapporto schermo-corpo del 93%.

All’interno di MagicBook Pro 16 c’è una potente intelligenza artificiale. Tutti i processori del laptop dispongono di unità di elaborazione in grado di accelerare le attività CPU e GPU basate sull’intelligenza artificiale, come lo sfocamento dello sfondo, il tracciamento degli occhi, il riempimento generativo, e altro ancora.

Il MagicBook Pro 16 è infine dotato di una batteria da 75Wh in grado di durare 10 ore. Al momento non ci sono ulteriori informazioni su prezzo e data di lancio.