HONOR: tutte le offerte per il Black Friday

Promozioni e sconti imperdibili su molti prodotti della sua linea, da smartphone a computer e tablet. È Il Black Friday di HONOR che, per tutta la settimana (e fino al 30 novembre) ha pensato a numerose offerte sul proprio ecommerce, all’indirizzo Hihonor.com.

Smartphone HONOR per il Black Friday

Iniziamo da HONOR 90 – uno degli ultimi modelli presentati dal produttore cinese, che si caratterizza per la presenza di tre fotocamere con un sensore principale da 200 Megapixel, una fotocamera ultragrandangolare e macro da 12 Megapixel e una fotocamera di profondità da 2 Megapixel. Il telefono è disponibile in sconto dal 22/11 al 30/11 nelle seguenti versioni:

Honor 90 8+256GB al prezzo di 369,90€ al posto di 549,90€

al posto di 549,90€ Honor 90 12+512GB al prezzo di 399,90€ al posto di 599,90€

HONOR Magic5 Pro è invece il top di gamma assoluto per il 2023, e viene offerto al prezzo di 799,90€ invece di 1.199,90€.

HONOR Magic5 Pro vanta un design e una lavorazione curate nei minimi dettagli, con cornici armoniose su entrambi i lati e un design a tripla fotocamera Star Wheel al centro del retro del dispositivo. Il dispositivo è spinto dal processore Snapdragon 8 Gen 2, ha tre fotocamere e la possibilità di utilizzare un tele con zoom fino a 100x. La fotocamera vanta anche la funzione AI Motion Sensing Capture, che consente agli utenti di immortalare i loro momenti migliori, ogni volta che lo desiderano.

Tablet Honor Pad X9

HONOR Pad X9 sarà anch’esso in promozione dal 22 al 30 novembre al prezzo di 169,90€ invece di 249,90€.

HONOR Pad X9 gira sull’ultima versione aggiornata di MagicOS 7.1 basata su Android 13, è animato dal processore Qualcomm Snapdragon 685 4G a 6 nm ed è dotato di una batteria da 7250 mAh per una connettività di lunga durata, supportando fino a 13 ore di streaming video e 12 ore di musica. Dotato di un display HONOR FullView da 11,5 pollici, che supporta una risoluzione di 2.000×1.200 pixel, riproduce 1,07 miliardi di colori e il 100% dello spazio colore RGB, HONOR Pad X9 ha un eccezionale rapporto screen-to-body pari all’86%.

Il Black Friday di HONOR guarda anche ai notebook con una promozione dedicata al modello MagicBook X16, disponibile nelle due colorazioni Mystic Silver e Space Grey e sarà disponibile dal 22/11 al 30/11 al prezzo speciale di 649,90€ invece di 899,90€.

HONOR MagicBook X16

Dotato di processori Intel CoreTM i5 di dodicesima generazione, il PC di HONOR è dotato di sensore di impronta digitale integrato e offre una batteria da 60Wh in grado di supportare fino a 9 ore di attività con una sola carica e il doppio slot SSD per espandere lo spazio di archiviazione. In termini di prestazioni, la funzione FN+P consente di passare liberamente dalla modalità Smart a quella High Powered. Quest’ultima opera con la piena potenza di 45W per offrire prestazioni intense e complete. La modalità Smart invece funziona in modo silenzioso a 35W con una batteria di lunga durata. HONOR MagicBook X 16 è dotato delle certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e TÜV Rheinland Flicker-free Dual, garantendo una maggiore protezione degli occhi e un’esperienza visiva confortevole durante lo studio o il lavoro. Infine, grazie alle funzionalità HONOR Connect e HONOR Share è possibile trasferire rapidamente file, foto e video da un device all’altro.