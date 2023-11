Mercato smartphone: nel 2024 il ritorno alla crescita. Cresce l’ottimismo

Secondo le nuove previsioni di Canalys, il mercato globale degli smartphone registrerà presto i primi segnali di ripresa dopo un calo del 12% nel 2022.

Nonostante si preveda che le spedizioni diminuiranno del 5% nel 2023, il calo generale del segmento è in frenata e va verso una stabilizzazione: regioni come il Medio Oriente, l’Africa e l’America Latina torneranno a crescere rispettivamente al 9%, 3% e 2% già quest’anno.

Nel complesso, nel 2023 verranno spediti 1,13 miliardi di smartphone, cifra che dovrebbe crescere del 4% per raggiungere 1,17 miliardi di unità nel 2024.

Si prevede che il mercato degli smartphone spedirà 1,25 miliardi di unità nel 2027, raggiungendo un CAGR (dal 2023 al 2027) di 2,6%.

“L’industria degli smartphone sta chiaramente emergendo dai suoi giorni più bui, anche se le spedizioni rimangono di oltre il 20% al di sotto del picco del 2017”, ha affermato Toby Zhu, analista senior di Canalys.

“La buona notizia è che i consumatori attribuiscono più valore che mai ai propri dispositivi, con prezzi di vendita medi che ora superano i 440 dollari contro i 332 dollari del 2017. La redditività è in aumento perché i produttori di hardware lanciano strategicamente nuove funzionalità premium per attirare i consumatori in una fase di crescita chiave”.

La ripresa spinta dai mercati emergenti

“La ripresa degli smartphone nel 2024 sarà alimentata dai mercati emergenti, dove i dispositivi rimangono parte integrante della connettività, dell’intrattenimento e della produttività”, ha affermato Sanyam Chaurasia, Senior Analyst di Canalys.

“Uno smartphone su tre spedito nel 2024 sarà acquistato nell’Asia Pacifico, rispetto a solo uno su cinque nel 2017. Questa regione sarà anche testimone di una delle crescite più rapide, pari al 6% su base annua, guidata dalla ripresa della domanda in India, Sud-est asiatico e Asia meridionale. Man mano che le condizioni macroeconomiche e la fiducia dei consumatori in questi paesi si stabilizzeranno, l’aggiornamento degli smartphone accelererà”.



Le funzionalità dell’intelligenza artificiale sugli smartphone avranno un impatto limitato nel favorire la sostituzione dei dispositivi di fascia alta nel 2024”, ha affermato Runar Bjørhovde, analista di Canalys. “Prevediamo che meno del 5% degli smartphone spediti il prossimo anno saranno dotati di chipset avanzati con capacità di intelligenza artificiale in grado di eseguire modelli di AI . La crescita degli smartphone premium si è stabilizzata poiché la domanda di sostituzione nei mercati sviluppati come l’Europa occidentale e gli Stati Uniti rimane debole. Molti consumatori in questi mercati sono già passati a dispositivi di fascia alta durante la pandemia. Un vero ciclo di crescita dei dispositivi premium in queste regioni probabilmente non si verificherà fino al 2024-2025, quando le funzionalità e i modi i utilizzo dell’intelligenza artificiale diventeranno abbastanza convincenti da motivare gli aggiornamenti”.

Occhio ai cinesi

“Con il miglioramento delle condizioni commerciali nel 2024, si prevede che attori cinesi come HONOR, TRANSSION e Xiaomi si espanderanno in modo aggressivo al di fuori della Grande Cina anziché giocare in difesa”, ha aggiunto Zhu. “Nonostante le persistenti incertezze geopolitiche, si prevede che la concorrenza aumenterà, soprattutto nei mercati emergenti ad alta crescita. L’ottimismo sta crescendo tra i canali, i fornitori e la catena di fornitura”.