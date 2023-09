HONOR V Purse è stato lanciato in Cina. Disponibile dal 26 settembre

Honor corre veloce. Se a IFA 2023 il produttore cinese aveva presentato lo smartphone foldable V Purse sotto forma di elegante prototipo, non offrendo particolari informazioni se, in futuro, sarebbe stato messo in commercio, oggi la stessa Honor ha lanciato il dispositivo in Cina, dove è già disponibile per una prevendita limitata.

Da piegato misura 156,5 x 74,7 x 8,6 mm e pesa 214 grammi. Misure che rendono questo pieghevole più minuto, maneggevole e sottile di tanti famosi concorrenti con form factor bar phone.

Per avere una pietra di paragone, basta dare un’occhiata alle dimensioni del Galaxy S23 Ultra, che misura 163,4 x 78,1 x 8,9 mm e pesa 234 grammi, o a quelle dell’iPhone 15 Pro Max che misura 159,9 x 76,7 x 8,3 mm e pesa 221 grammi.





HONOR V Purse si piega verso l’esterno ed è dotato di un pannello OLED da 7,71 pollici con risoluzione di 2.348 x 2.016 pixel e proporzioni di 10,5:9. Una volta piegato, l’area del display disponibile è di 6,45 pollici (2.348 x 1.088 pixel, in formato 19,4:9). Si tratta di un pannello a 10 bit con colori DCI-P3, luminosità di picco di 1.600 nit e frequenza di aggiornamento è di 90 Hz.



Il V Purse è alimentato dal processore Snapdragon 778G con 16 GB di Ram e 256 GB o 512 GB di spazio di archiviazione. Il telefono esegue la MagicOS 7.2 basata su Android 13.





Le fotocamere sono disposte in verticale: c’è un modulo principale da 50 Megapixel (con apertura f/1.9) e un’ottica ultra grandangolare da 12 Megapixel sul retro mentre sulla parte frontale troviamo una selfie cam da 8 Megapixel.

La batteria ha una capacità di 4.500 mAh con ricarica da 35 W tramite la porta Usb Type-C 2.0.

Si trasforma in una borsetta

Certo, la parte più scenica di questo modello è legato alle sue personalizzazioni, non solo software ma anche e soprattutto hardware: fra queste la possibilità di trasformarlo in una pochette grazie a un’elegante catenella.





Le prime unità verranno distribuite tra una settimana, il 26 settembre, ma non sappiamo quanteve ne siano di disponibili in totale. È invece fortemente improbabile che il modello arrivi anche in Europa.

Prezzi di HONOR V Purse

La versione da 16/256 GB costa CNY 6.000, ovvero circa 770 euro. Il modello da 16/512 GB costa CNY 6.600, circa 840 euro.