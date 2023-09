HONOR V Purse: un nuovo concetto di foldable phone a IFA 2023

Nel corso del lancio di Honor Magic V2, che si è tenuta all’IFA di Berlino, il produttore cinese ha anche presenato un nuovo concept phone di dispositivo pieghevole.

Si chiama Honor V Purse è promette un profilo inferiore ai 9 millimetri (addirittura inferiore a quello del Samsung Galaxy S23, che però è un bar phone).

Il progetto è strettamente legato a quello dei trend della moda e del design. HONOR V Purse, infatti, trasforma lo smartphone pieghevole in un vero e proprio fashion statement “phy-gital”, grazie a una serie di display always-on (AOD) e personalizzabili che riproducono il design di una borsa, inclusi tutti gli elementi caratteristici come catene, accessori e nappine, che reagiscono e si muovono in sintonia con il movimento dello smartphone.

Il telefono è inoltre compatibile con un’ampia scelta di cinturini e catene intercambiabili, che si agganciano alla cerniera e permettono allo smartphone di essere indossato con facilità sulla spalla, proprio come una normale borsetta, consentendogli di diventare la prima vera borsa hi-tech del futuro.

Il foldable che guarda alla sostenibilità

Ideato con la sostenibilità al centro del progetto di sviluppo, HONOR V Purse rappresenta l’impegno di HONOR verso l’ambiente. Oltre a essere realizzato con materiali di origine sostenibile – come la pelle vegana per le sue cinghie – grazie agli AOD personalizzabili è facile da abbinare a qualsiasi tipo di outfit. Mentre l’industria della moda si sta spostando dal mondo fisico a uno più digitale, la tecnologia mette a disposizione illimitate possibilità di stile e di espressione personale. In questo modo, l’HONOR V Purse dà il suo piccolo contributo nell’aiutare i consumatori attenti all’ambiente a ridurre il fast fashion e, cosa più importante, fornisce un supporto al mondo della moda, invitandolo ad abbracciare nuove tecnologie così da incoraggiare i consumatori a comprare meno e utilizzare i propri capi d’abbigliamento più a lungo.

HONOR V Purse, il dispositivo può essere abbinato a qualsiasi outfit, lasciano come un lontano ricordo la necessità di acquistare una nuova borsa per ogni look. In questo modo, HONOR spera di dare potere ai consumatori che hanno a cuore il nostro Pianeta aiutandoli a diminuire gli acquisti e gli sprechi.

Realizzato con materiali responsabili e con una cerniera pensata per essere piegata oltre 400.000 volte, HONOR V Purse è stato pensato con cura e attenzione, così da essere il miglior compagno della propria quotidianità per molti anni a venire.