Honor V40 5G avrà una fotocamera principale da 50 Megapixel

Continua l’avvicinamento al lancio di Honor V40 5G, il nuovo flagship del produttore cinese ormai svincolato da Huawei e che dovrebbe essere presentato la prossima settimana (il 18 gennaio).

Honor ha confermato oggi le voci che girano da tempo sul V40 5G: lo smartphone avrà una fotocamera principale da 50 Megapixel. La conferma viene da un video pubblicato sul social network cinese Weibo (lo trovate QUI), che esalta le prestazioni fotografiche del telefono in condizioni di scarsa illuminazione.



Una locandina ufficiale del dispositivo conferma dunque che la fotocamera da 50 Megapixel sarà affiancata da una lente ultrawide da 8 Megapixel, da un sensore di messa a fuoco laser da 2 Megapixel e da un’unità macro da 2 Megapixel.

La stessa immagine rivela anche che Honor V40 5G sarà dotato di uno schermo con 1,07 miliardi di colori (10 bit), che dovrebbe avere una frequenza di aggiornamento di 90 Hz o 120 Hz.



Honor non ha ancora dettagliato le specifiche del V40 5G, ma si dice che lo smartphone sarà dotato di un processore Dimensity 1000+ e che supporterà la ricarica cablata da 66 W e wireless da 50 W.



Ancora nessuna notizia, invece, su una delle questioni più attese e dibattute: Honor V40 sarà o non sarà dotato dei servizi di Google? Al momento non ci sono ancora notizie.