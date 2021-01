Honor View 40 vicino al debutto, tornano i servizi Google

Come ogni anno, Honor si appresta a presentare il suo nuovo top di gamma nel mese di gennaio. Si chiamerà Honor View 40 e farà la sua comparsa dopodomani, venerdì 22 gennaio.

A differenza di View 30 Pro rilasciato lo scorso anno, sembra che questo modello del produttore possa utilizzare gli agonati servizi Google. Secondo le informazioni del sito russo Lenta, Honor V40 (Honor View 40 per l’Europa) ha visto il suo lancio posticipato per tenere conto di questa notizia.



Inizialmente, la presentazione dello smartphone sarebbe stata prevista per il 18 gennaio, per poi essere posticipata definitivamente di quattro giorni.

“Honor V40 sarà il primo smartphone del produttore rilasciato dopo la revoca delle sanzioni statunitensi. Secondo le nostre fonti, i servizi e le applicazioni di Google saranno disponibili direttamente sul dispositivo. Questo è il motivo per cui l’uscita dello smartphone è stata posticipata da dicembre a gennaio”, indica il sito russo.

Dallo scorso novembre, Honor non appartiene più al gruppo cinese Huawei ma è stato ceduto a un consorzio di 40 aziende cinesi. Pertanto, il produttore non è più interessato dalle sanzioni statunitensi contro Huawei. Può quindi essere fornito con componenti americani, come processori Intel o SoC Qualcomm, oltre ad accedere al Google Play Store e ai servizi Google.

Honor Italia è diventata anche una società indipendente da Huawei Italia, di cui aveva condiviso le sedi fino ad ora. I primi smartphone di questa nuova azienda sono attesi sul mercato nel corso del mese di marzo.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Honor View 40 dovrebbe essere dotato di cinque fotocamere sul retro e due davanti per i selfie alloggiate in un punzone posizionato in alto a sinistra. Troveremo poi uno schermo Oled da 6,72 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e un processore MetiaTek Dimensity 1000.