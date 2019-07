Honor Vision ufficiale: ecco la smart tv con processore intelligente e fotocamera a scomparsa

Non solo smartphone, la smart tv Honor Vision con chipset intelligente e fotocamera a scomparsa è ufficiale. L’annuncio del Presidente George Zhao è avvenuto lo scorso venerdì (26 luglio) durante il Global Mobile Internet Conference e oltre all’inedito TV ha parlato della “Sharp Tech” dell’azienda, che mira ad abbracciare ed esplorare al massimo le ultime tecnologie all’avanguardia.

Mr. George Zhao durante il suo discorso al GMIC 2019: “La commercializzazione del 5G in Cina è iniziata nel 2019, rappresentando una svolta per l’industria dei dispositivi intelligenti. Riteniamo che il 5G sia la chiave di questa nuova era della digitalizzazione, connetendo un mondo grazie all’Internet of Things. In linea con la nostra missione di creare un nuovo mondo intelligente che appartenga ai giovani, HONOR svela il concetto di “Shart Tech” per incorraggiare e consentire l’innovazione tecnologica” ha affrmato George Zhao, Presidente di HONOR.

Sharp Tech: il concetto tecnologico di Honor

Il target di Honor in tutto il mondo sono i giovani. Con il termine “Sharp” si vuole rappresentare lo spirito di esplorazione e ricerca dei giovani d’oggi, mentre il concetto di “Sharp Tech” sottolinea il desiderio di esplorare la gioia intrinseca nell’innovazione tecnologica. Durante il discorso, il presidente Zhao ha definito gli elementi dello “Sharp Tech” come:

essere all’avanguardia nello sviluppo del settore con l’innovazione indipendente della tecnologia di base;

soddisfare le grandi e sofisticate esigenze dei giovani consumatori di tutto il mondo;

riflettere sull’atteggiamento coraggioso dei giovani che continuano ad esplorare la tecnologia e i suoi utilizzi.

Rappresentare lo spirito di una rete decentralizzata attraverso l’apertura, la collaborazione e la co-creazione.

Processore Honghu 818

Honor ha presentato il chipset di ultima generazione dedicato a tv, monitor e grandi schermi: Honghu 818, proveniente da “Sharp Tech” e l’ultima aggiunta alla famiglia dei chipset Hisilicon.

Honghu 818 è il primo SoC display intelligente disponibile a livello globale, frutto di 5 anni di investimenti aziendali in ricerca e sviluppo del chipset Hisilicon. Con la sua potente tecnologia di visualizzazione e capacità di elaborazione, Honghu 818 porta una magica tecnologia di elaborazione delle immagini. Dotato di sette tecnologie avanzate di elaborazione delle immagini, tra cui stima del movimento e compensazione del movimento (MEMC), High Dynamic Range Imaging (HDR), Super-risoluzione (SR), Noise Reduction (NR), Dynamic Contrast Improvement (DCI), Auto Color Management (ACM) e Local DImming (LD), il chipset Honghu 818 migliora e ottimizza la risoluzione dell’immagine, il contrasto e le prestazioni di colore del display attraverso molteplici algoritmi. La tecnologia audio Histen ottimizza la qualità del suono in aree del campo sonoro ultra-ampio, distorsione di inter-modulazione transitoria, equalizzazione del suono e bassi intelligenti. Con il suo hardware leader del settore, il prodotto continua a offrire un’esperienza audio senza precedenti. Dotato di un potente decodificatore multimediale, il chipset supporta la decodifica video da frame 8K30 a frame 4K120, con la possibilità di decodificare immagini da 64 megapixel. Rispetto ai nostri concorrenti, offre ai dispositivi un tempo di caricamento più rapido per video e immagini. Il processo octa-core è in grado di gestire l’elaborazione di immagini pensanti su schermi di grandi dimensioni e più attività contemporaneamente. La stima del movimento e la compensazione del movimento (MEMC) sono anche in grado di fornire immagini ad alta risoluzione, la migliore qualità audio e di eseguire simultaneamente l’interazione vocale in campo lontano. Il tasso di utilizzo della larghezza di banda del processore è leader del settore in media di oltre il 50%.

Smart Camera Pop-up

Dopo il successo della fotocamera bionica a doppio obiettivo parallelo, il GPU Turbo e la tecnologia A.I., Honor si sta espandendo in nuove industrie e sta prestando la sua esperienza al settore televisivo, annunciando il primo schermo intelligente al mondo, abilitato con Honghu 818. Adottando un approccio innovativo al suo sviluppo, Honor ha equipaggiato l’ultima offerta di prodotti Honor Vision con fotocamere pop-up intelligente, che consente la funzionalità NPU per il riconoscimento facciale, offrendo potenti funzioni e un’esperienza superiore per gli utenti.

Honor Vision: uscita

Honor Vision debutterà ufficialmente a metà agosto 2019.