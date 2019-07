Wiko View 3 Lite debutta nei negozi TIM a 129,90€

Arriva nei negozi Tim il nuovo Wiko View3 Lite, uno smartphone entry level pensato per offrire a tutti un’esperienza completa ed equilibrata sfruttando il maxi-schermo da 6,09 pollici e un design raffinato.

Dietro al display troviamo un processore octa core da 1.6GHz, 32 GB di memoria interna e 2GB di Ram. La connettività 4G VoLTE è disponibile per chiamate, servizi voce in 4G e navigare su internet.

Il reparto fotografico è invece composto da due fotocamere posteriori: 13 Megapixel per l’obbiettivo principale e 2 Megapixel per quello secondario in grado scattare foto dallo sfondo sfocato.

View3 Lite monta una batteria di lunga durata da 4000 mAh assicurando fino a due giorni di autonomia con una sola carica.

Prezzo e uscita

Wiko View3 Lite è disponibile nei negozi TIM al prezzo consigliato di 129,90 €.