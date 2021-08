Honor Watch GS 3: due versioni e prime immagini ufficiali

Honor ha presentato gli smartphone della serie Magic3 circa due settimane fa nel corso di un evento dedicato al mercato cinese. Nell’occasione, la società, che ora fa capo a un consorzio di anziende dello Shenzhen, ha anche mostrato brevemente il Watch GS 3, il suo nuovo smartwatch.

Honor non aveva rivelato molto dei suoi particolari, ma ora ha utilizzato il social network cinese Weibo per offrirci qualche spunto in più delle varianti Classic Streamer e Racing Pioneer (nomi ricavati dalla stampa internazionale e tradotti direttamente dal cinese) del Watch GS 3.

Il Classic Streamer sfoggia una cassa dorata e ha uno schermo curvo con due pulsanti fisici sul lato destro, mentre il cinturino – di colore marrone – è in pelle. Honor non menziona alcuna caratteristica del Watch GS 3 nel suo post su Weibo, ma il quadrante del modello Classic Streamer conferma che lo smartwatch verrà fornito con un contapassi e un cardiofrequenzimetro e sarà anche in grado di calcolare le calorie che bruciamo.

Il modello Racing Pioneer ha un look più sportivo ed è dotato di cinturino in silicone. Anche questa versione ha due pulsanti sul lato destro e dalle watch faces a disposizione si possono confermare funzioni come il contapassi, la gestione della musica, la bussola e il cronometro. Non mancherà naturalmente anche il cardiofrequenzimetro.

Honor non ha ancora rivelato la data di presentazione ufficiale del Watch GS 3, ma non dovremo attendere ancora troppo. Sarà un autunno caldissimo per il produttore che, in Cina, ha già riconquistato importanti quote di mercato, raggiungendo in pochi mesi una market share del 15%. Ora partirà l’attacco all’Europa…