Honor X40 GT sarà presentato in Cina il 13 ottobre

La serie Honor X40 sta per arricchirsi di una nuova variante GT. Le voci riguardo a questo nuovo modello giravano da qualche settimana ma ora l’azienda ha ufficialmente confermato il suo arrivo e ha condiviso un teaser relativo allo smartphone.

X40 GT sarà presentato giovedì 13 ottobre e sarà alimentato da un chipset Snapdragon 888. Il teaser ufficiale ha anche rivelato la presenza di tre fotocamere poste all’interno di una grande isola circolare sul retro, allineata a X con il flash LED.



Il display di Honor X40 GT dovrebbe essere un OLED, dato che il meno potente ed economico X40 base è dotato di un display Amoled da 120 Hz.

Honor X40 GT è già in fase di distribuzione presso i principali rivenditori online in Cina anche se per ora non è ancora noto il suo prezzo.

Al momento il lancio del dispositivo è previsto solo sul mercato cinese.

Fonte: Weibo