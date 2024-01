Honor X7b e X8b, gli smartphone imperdibili con batteria e fotocamera potenti

HONOR ha annunciato oggi l’arrivo di due nuovi smartphone: l’HONOR X7b e l’HONOR X8b. Questi ultimi modelli offriranno agli utenti un’esperienza di ultima generazione, con particolare riguardo alla batteria e alle fotocamere.

Honor X7b

Dotato di una batteria ultra-grande da 6.000mAh, HONOR X7b ha ottenuto il riconoscimento DXOMARK Battery Gold Label, che certifica un utilizzo della batteria per 3 giorni con una singola ricarica. Questa – secondo il produttore – assicura fino a 18 ore di streaming video, 24 ore di navigazione sui social media o 69 ore di streaming musicale. Si caratterizza inoltre per una maggiore densità di energia e uno spessore ridotto, ed è in grado di conservare oltre l’80% della sua capacità anche dopo tre anni di utilizzo.

HONOR X7b dispone di uno schermo FullView da 6,8 pollici con rapporto schermo-corpo del 91,3%, risoluzione FHD+ e una profondità di 16,7 milioni di colori. Dotato di diverse tecnologie per evitare l’affaticamento degli occhi, il dispositivo è adatto per un uso prolungato.

Gli utenti potranno sfruttare l’ampia memoria di archiviazione da 256GB, unita alla tecnologie HONOR

RAM Turbo (8GB+8GB), che trasferisce parte della memoria flash nella RAM. HONOR X7b vanta infine una fotocamera principale da 108 Megapixel con un sensore da 1/1,67 pollici.

Il nuovo smartphone di Honor è disponibile nei colori Emerald Green e Midnight Black, ed è disponibile per l’acquisto in Italia sul sito ufficiale hihonor e presso i principali rivenditori di elettronica online e offline a un prezzo di 229,90€.

Honor X8b

HONOR X8b è dotato di una potente batteria da 4.500mAh, che può alimentare il dispositivo

per 46 ore di streaming musicale, 13 ore di riproduzione video, 14 ore di visione di brevi clip video o 17 ore di navigazione. Inoltre, grazie alla tecnologia di ricarica rapida Wired HONOR SuperCharge da 35W lo smartphone arriva al 100% in pochi minuti.

Il dispositivo presenta un display AMOLED Bright da 6,7 pollici con una luminosità di picco di 2.000 nit, rapporto schermo-corpo del 93,7%, risoluzione di 2.412×1.080 pixel e refresh rate di 90Hz. Naturalmente, sono presenti diversi accorgimenti per proteggere gli occhi.

HONOR X8b presenta un sistema con tripla fotocamera composto da una fotocamera principale da 108 Megapixel, una grandangolare e di profondità e una macro da 2 Megapixel. Per gli appassionati di selfie lo smartphone dispone di una fotocamera frontale da 50 Megapixel, progettata per elevare la qualità degli autoritratti. Questo grazie alla tecnologia di illuminazione anteriore e a una modalità di commutazione automatica del campo visivo (FOV).

HONOR X8b è disponibile nei colori Glamorous Green e Midnight Black. Come prima, è disponibile per l’acquisto in Italia sul sito ufficiale hihonor e presso i principali rivenditori di elettronica online e offline al prezzo di 269,90€.