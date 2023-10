Honor X9b si mostra in fronte e retro

L’Honor X9a è stata annunciato a gennaio di quest’anno, ma già Honor pensa a un successore: questo sarà conosciuto, prevedibilmente, come Honor X9b. Il dispositivo è apparso sul sito malese della compagnia, mostrando il design della parte posteriore.

Le sorprese non sono tantissime, e il dispositivo sembra mantenere il look del predecessore. Rimane infatti l’isola fotografica circolare, anche se l’anello è un po’ più spesso. Il cambiamento più evidente, tuttavia, riguarda il pannello posteriore. Sembra infatti che Honor X9b verrà offerto con una copertura in ecopelle: quantomeno, in una delle sue opzioni.

L’azienda ha anche pubblicato un’immagine di anteprima sul suo account di X ufficiale, mostrando questa volta parte del pannello frontale. Come si può vedere, sarà nuovamente curvo con un foro centrale per la selfie cam.

L’Honor X9a è venduto in alcuni paesi con il nome Honor Magic5 Lite. Non è chiaro se anche l’X9b avrà un simile cambio di nome, ma presumibilmente non dovremo aspettare ancora molto per scoprirlo.