HP presenta due nuovi PC basati su ChromeOS

Nel ben mezzo di questa estate 2021, HP ha appena annunciato due nuovi prodotti con Chrome OS. Scopriamoli insieme!

AIO e ChromeOS

Si chiama AiO, ovvero All-In-One perché tutto è integrato nello schermo. Il display di questo modello può essere ruotato di 90 gradi per mostrare qualsiasi tipo di contenuto. È un prodotto che integra gran parte della gamma di processori Intel, dal Pentium al Core. Il confronto con l’iMac però si ferma qui.



Chromebase AiO, sarà in vendita a 600 dollari (circa 510 euro) utilizza un pannello touchscreen IPS con una diagonale di 21.5 pollici e una definizione di 1920 x 1080 pixel. La configurazione di base del Pentium Gold ha 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione eMMC ma si potrà arrivare fino a 16 GB di RAM e un SSD da 256 GB.

Oltre alla sua capacità di ruotare dalla modalità verticale a quella orizzontale, lo schermo può essere inclinato di 20 gradi all’indietro.

Un piccolo Chromebook

Il Chromebook x2 11 è un tablet Chrome OS da 11 pollici dotato di tastiera magnetica e cavalletto per l’utilizzo in modalità laptop. Incorpora il SoC Snapdragon 7c di Qualcomm (il chip di prima generazione, non la versione di seconda generazione annunciata di recente) con connettività 4G LTE opzionale. HP afferma fino a 11 ore di durata della batteria.

Il display touchscreen IPS da 11 pollici ha un rapporto di aspetto 3:2 e una risoluzione di 2160 x 1440 pixel. Il tablet stesso è realizzato in alluminio e dispone di due porte USB-C per la ricarica e il trasferimento dei dati, nonché un lettore di schede microSD. Un lettore di impronte digitali è persino integrato nel pulsante di accensione per gli accessi biometrici, mentre due altoparlanti forniscono l’audio.

C’è anche uno stilo wireless che si attacca magneticamente al lato per la ricarica. E’ il primo a poter essere utilizzato con la nuova app Web Cursive di Google per prendere appunti e disegnare.

Per il momento, non è stata comunicata la disponibilità in Italia di entrambi i modelli.