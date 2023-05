HTC presenta U23 Pro 5G, il mid ranger dedicato al metaverso

L’azienda taiwanese HTC ormai da tempo k non sta avendo un enorme successo con il lancio dei propri smartphone. Tuttavia non demorde, e anzi si prepara a uno nuovo: l’HTC U23 Pro 5G, che sarà un telefono “dedicato al metaverso” .

Si tratterà si un modello di fascia media, è alcune immagini ci permettono di vederne il design. Secondo alcuni leak la scocca sarà in plastica, mentre lo schermo passerà a essere un AMOLED.

Per quanto riguarda la potenza del dispositivo, sappiamo che HTC U23 Pro 5G utilizzerà un processore Snapdragon 7 Gen 1, assieme a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria. La fotocamera principale sarà di 108 Megapixel, ma non abbiamo dettagli sulle altre per il momento. La batteria, infine, sarà da 4.600 mAh con supporto per ricarica wireless.

Dove sarà lanciato lo smartphone? Ancora non è dato saperlo, ed è possibile che rimanga un’esclusiva in Asia. Soprattutto perché non si tratta certo di uno smartphone con le specifiche più moderne. Tuttavia, chissà: è sempre possibile che HTC U23 Pro 5G faccia il botto e arrivi anche da noi.