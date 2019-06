Huawei aggiorna la lista degli smartphone che riceveranno Android Q

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato una lista ufficiale degli smartphone Huawei che riceveranno l’aggiornamento ad Android Q. Una notizia importante considerate la querelle politico-commerciale in atto fra il produttore cinese e la Cina più in generale e l’amministrazione Trump.

Oggi, grazie a un tweet apparso sui canali social spagnoli del produttore di Shenzen, la lista si arricchisce di nuovi modelli.

E se l’aggiunta di nuove varianti della serie Mate 20 non fa notizia, perché era già data per scontata, l’inserimento della gamma Mate 10 farà invece la delicità di molti utenti.

Ecco di seguito una mini lista degli smartphone Huawei che riceveranno Android Q:

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 20 lite

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X

Il testo del claim di Huawei può essere tradotto così “Il nostro impegno è con voi, con i nostri utenti“. Una frase che chiarisce una volta in più come Huawei voglia prendersi cura dei propri consumatori soprattutto in una fase di incertezza causata dalla diatriba commerciale con gli Stati Uniti d’America.